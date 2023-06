MC Guimê se declara para Lexa após ser perdoado e mãe da cantora celebra retorno do casal

MC Guimê compartilhou um registro ao lado de Lexa nesta sexta-feira (9), acompanhado de uma declaração à esposa e agradecimento por ter recebido seu perdão. Após ter sido expulso do BBB 23 por assédio à mexicana Dania Mendez, o relacionamento da dupla passou por uma intensa crise. Contudo, o casal revelou que passaram pela fase da crise e seguem casados.

“O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem q você nem imagina… mas, quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível! Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre!”, declarou MC Guimê.

Contente, a mãe de Lexa gravou um vídeo comemorando a volta do casal. Durante a crise da dupla, ela havia retirado um quadro da filha e do genro que usava como decoração. Após o anúncio de que seguirão casados, a mãe da cantora decidiu realocar a foto: ‘Torci e rezei muito’.

Leia mais:

Lexa anuncia que segue casada com MC Guimê

Na noite desta sexta-feira (9), Lexa revelou que continua casada com o MC e compartilhou uma foto do casal nas redes. Após o anúncio, a dupla recebeu diversas mensagens de apoio.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime te amo”, escreveu a famosa no anúncio.

“Que Deus abençoe vocês @lexa sabe o quanto torço pela sua felicidade e da sua familinha”, escreveu Flay, a ex-participante do BBB 20.

“Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à voces!”, registrou o apresentador da Globo, Marcos Mion.