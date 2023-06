Kate Middleton abraça título anteriormente pertencente ao cunhado, príncipe Harry; saiba mais

Além de mãe e princesa real, Kate Middleton, 41, é uma jogadora de rugby bastante habilidosa. Esta semana, a princesa de Gales fez uma visita ao Maidenhead Rugby Club em Londres, e os admiradores reais tiveram a chance de ver suas habilidades no rugby em ação.

Na quarta-feira, 7 de junho, a princesa Kate participou de uma sessão de treinamento de rugby organizada pelo clube para promover sua iniciativa para a primeira infância, Shaping Us. Durante o evento, a princesa real teve a chance de jogar um amistoso em campo como a recém-nomeada patrona da Rugby Football Union - um título que antes pertencia ao seu cunhado, o príncipe Harry.

A princesa de Gales foi nomeada como a nova patrona no ano passado. O duque de Sussex foi o patrono da Rugby Football Union (RFU) por cinco anos, assumindo o cargo em 2016 depois de servir como vice-patrono.

De acordo com o The Daily Mail, Harry, 38, não teve escolha a não ser renunciar ao cargo de patrono depois que ele e sua esposa, Meghan Markle, 41, renunciaram a seus deveres reais em janeiro de 2020.

Falando do duque de Sussex, Harry chegou a Londres no início desta semana para testemunhar contra o Mirror Group Newspapers (MGN) no Tribunal Superior de Justiça Real de Londres. Vale lembrar que o duque de Sussex entrou com a ação em 2019, acusando agências de notícias como Daily Mirror, Daily Express e Sunday Mirror de hackear ilegalmente seu telefone.

Prince Harry, your beloved and belated mum would be immensely proud #WeStandWithHarry pic.twitter.com/fWwRBVZAZk — Lady H (@LadyHbrid) June 7, 2023

O príncipe Harry, sem dúvida, fez história como o primeiro membro da realeza a depor em 130 anos, sendo o último antes dele, o rei Eduardo VII, que na época serviu como testemunha em um processo judicial no século XIX.

Leia também: