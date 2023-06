A verdadeira razão pela qual Shakira se junta à febre de ‘A Pequena Sereia’

Shakira deu novas pistas sobre aquele que será o seu próximo single: ‘Copa Vacía’, em parceria com Manuel Turizo, ao publicar uma imagem nas redes sociais onde surge como ‘A Pequena Sereia’.

Shakira se veste de Pequena Sereia

Quase um mês depois de lançar ‘Acróstico’, uma canção dedicada aos filhos, Milan e Sasha - que estrearam como cantores nesta faixa -, a colombiana surpreendeu os seguidores com uma fotografia das costas, vestindo-se como uma sereia.

Tanto no Instagram quanto no Twitter, a artista postou a imagem, em que seu cabelo é visto com um leve tom rosado, com a frase: “Você quer thingamabobs? Eu tenho vinte…”, referindo-se a uma cena do filme A Pequena Sereia.

Como era de se esperar, a publicação virou sensação, pois comentários como: “Me dê motivos para aguentar o fim de semana”, “Lá vem, ‘estamos prontos” e “vai com tudo, minha menina”, podem ser encontrados na publicação.

O que diz a letra da nova música de Shakira?

Desde a primeira semana de fevereiro, a suposta participação de Manuel Turizo em um single musical com Shakira viralizou nas redes sociais. Assim como aconteceu com a capa do que seria o single, também foi vazado um áudio com parte da música.

“Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía”, que em português ficaria: “Faz tempo que estou com sede, não sei porque fico querendo mais, querendo beber em um copo vazio”, diz o trecho vazado - que alguns internautas afirmaram ser uma nova indireta para Gerard Piqué, que se mostra cada vez mais feliz com sua nova companheira, Clara Chía.

Te queda bien el cabello rosado Shakira https://t.co/Z1lqEktFCN — Sonia ♥ (@SoniaInk) November 18, 2016

Além do trecho da música, também foi divulgada nessa ocasião a imagem de Shakira vestida de como uma bela sereia - o que pode nos dar uma pista, após a publicação de ontem, que o lançamento está mais próximo do que imaginamos.

