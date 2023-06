Tudo sobre a futura grande mudança de título de Kate Middleton

Kate Middleton é muitas coisas: a duquesa de Cambridge, a condessa de Strathearn quando está na Escócia e, mais recentemente, a princesa de Gales, após a morte da rainha Elizabeth II e a sucessão de Charles como o novo rei do Reino Unido.

Essa última adição é particularmente significativa, já que a realeza se tornou a primeira princesa de Gales desde que a falecida princesa Diana, mãe do príncipe William, detinha o título. Também é provável que a última mudança de título que Kate terá por muito tempo agora que ela e William são os próximos rei e rainha em espera.

Isso levanta algumas questões: o que acontece quando William se torna rei da Inglaterra? Kate se tornará a rainha, a rainha consorte ou algo totalmente diferente?

Quando o príncipe William for rei, Kate se tornará de fato a rainha consorte

Sim, Kate será rainha, mas existem diferentes tipos de rainhas que você provavelmente deveria conhecer. Afinal, estamos falando da família real! As coisas não são simples.

Embora possamos esperar a rainha Catarina no futuro, ela nunca será uma rainha da mesma forma que a falecida rainha Elizabeth II. E isso porque a rainha Elizabeth II era o que se conhece oficialmente como rainha reinante: uma monarca com a mesma classificação de um rei que tem autoridade para reinar sobre o reino (neste caso, a Inglaterra) e tem poder soberano.

Em vez disso, Kate será uma rainha consorte, a esposa de um rei reinante (William, é claro). No papel, ela apoiará o marido em seus deveres, comparecerá a compromissos e ajudará em organizações de caridade que ressoam com ela. Se você realmente quer se aprofundar nessa posição, o site da família real afirma: “O papel de consorte da rainha é principalmente fornecer companheirismo e apoio moral e prático ao monarca. A Consorte não ocupa uma posição formal na estrutura do governo… [ou] vê documentos do Estado ou realiza audiências oficiais”.

Camilla Parker Bowles era uma rainha consorte (antes que o “consorte” fosse “discretamente” retirado de seu nome recentemente). E antes de Camilla, a pessoa mais recente a deter o título foi a mãe da rainha Elizabeth II, embora após a morte de seu marido, o rei George VI, ela tenha assumido o título de rainha-mãe para que não houvesse confusão entre ela e sua filha Elizabeth.

