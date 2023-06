Recorde de vendas: saiba qual o patrimônio líquido de Taylor Swift graças ao ‘The Eras Tour’

Com um set list impressionante de 44 músicas e um tempo de execução de mais de três horas, a tão esperada ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift começou e, finalmente chegará ao Brasil. A pré-venda dos ingressos acaba de ser iniciada e os Swifts já estão enlouquecidos.

Além de fãs terem ficado em filas absurdas por dois dias no Rio de Janeiro, os internautas também se dedicaram muito para conseguir garantir o ingresso - vale lembrar que a apresentação está marcada para novembro desse ano.

A venda oficial começa às 10h de segunda e os ingressos variam de R$ 240 a R$ 950. Mas, afinal, você já parou para pensar qual a quantia de dinheiro que a cantora norte-americana, de 33 anos, tem em sua conta bancária? Nós te dizemos.

Qual é o patrimônio líquido de Taylor Swift?

Segundo a Forbes, Swift possui cerca de 540 milhões de dólares (cerca de 2.651 bilhões de reais). O crescente patrimônio líquido de Taylor não deve surpreender os fãs dedicados, já que a cantora recentemente conquistou o segundo lugar na lista da Forbes das “Mulheres mais ricas por conta própria” - Rihanna está no topo com US$ 1,4 bilhão.

Como ela ganhou sua fortuna?

Em primeiro lugar, a música. Embora Taylor Swift tenha produzido dez álbuns de estúdio - Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore e Midnights - eles não são responsáveis pela maior parte de seu patrimônio líquido. A maior parte de seus ganhos recentes vem da The Eras Tour, já que ela é a turnê de maior bilheteria na história dos Estados Unidos, com ganhos brutos estimados em 591 milhões de dólares - agora basta saber o valor que ganhará aqui no Brasil.

Embora tenha quebrado recordes, a receita foi apenas um pouco maior do que sua Reputation Tour, que arrecadou mais de $ 345 milhões.

Além das turnês, Swift arrecadou cerca de US$ 10 milhões com vendas de discos, streaming e royalties de publicação. Para completar, a Billboard estima que ela venda $ 17 em mercadorias para cada ingresso de show comprado - apenas imagine o valor.

Além da música, Swift também tem vários acordos de patrocínio de longa data, incluindo Keds, Diet Coke, CoverGirl e Apple.

