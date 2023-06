Onda de hate: Jojo Todynho sofre mais um ataque virtual e se defende

Jojo Todynho não anda enfrentando dias tranquilos em sua rotina. Desta vez, a famosa precisou enfrentar um comentário inesperado durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (08).

Pelas redes sociais, uma fã disse que encontrou com a artista e ficou decepcionada, chocando muitos seguidores: “Encontrei ela na praia e fiquei super decepcionada. Extremamente antipática e grossa”, criticou a anônima.

Mas, Jojo Todynho, que estava na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, não é de levar desaforo para casa e acabou rebatendo o hate: “Pois bem, não me lembro de você... Eu estava no meu lazer, assim como você”, justificou a apresentadora tentando se defender de novas acusações em seu perfil no Instagram.

Jojo Todynho ousou no look para o feriado

De folga da academia e de seus compromissos profissionais, a cantora e apresentadora de TV resolveu aproveitar o feriado na praia, onde ficou relaxando embaixo da sombra com um look ousado.

Em fotos que circulam nas redes sociais, Jojo Todynho aparece usando um biquíni neon, de amarração, e arrematou o look com calça transparente.

A cantora sofreu outros hates ao longo da semana

Logo no começo da semana, alguns seguidores de Jojo Todynho perceberam que ela segue o pastor André Valadão, acusado de homotransfobia, e a famosa foi acusada de Pink Money, ou seja, quando famosos ou empresas usam a comunidade LGBTQIAP+ para ganhar diheiro.

Mas, depois de quase ser cancelada na web, a cantora resolveu se defender e disse, pelas redes sociais, que não tem responsabilidade por aquilo que os outros falam e também que precisa fazer uma limpeza no seu perfil.

“Nem estou sabendo de história, de negócio de André Valadão. Gente, vocês viram quantas pessoas eu sigo aqui no Instagram? Estou esperando um tempo para vir aqui e fazer uma limpeza. Vocês já viram quantas coisas eu faço noite e dia?”, começou a famosa.

