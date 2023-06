“O câncer me ensinou muitas coisas”: Simony faz desabafo nas redes sociais

Assim como Preta Gil, a cantora Simony também enfrenta um de câncer no intestino que a tem obrigado a internar-se periodicamente para receber o tratamento de quimioterapia e imunoterapia.

Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a cantora postou um desabafo nas redes sobre sua relação com a doença e com seus amigos e familiares, e sobretudo sobre a fé que a tem amparado e dado força para enfrentar o tratamento contra o câncer. O título da postagem no Instagram é " O CA ME ENSINOU MUITAS COISAS” . Segue abaixo o texto:

“Que colega não é amigo. Que nem todo mundo vai ter empatia e vai torcer. Que desconhecido se torna amigo e amigo se torna desconhecido. Que eu não preciso ser foda o tempo inteiro. Que chorar lava minha alma. Que meu colo já foi abrigo e agora eu quero colo também. Que amo mais ainda minha Mãe. Que a empatia do meu marido me fez entender o real amor. Meus filhos são minha vida. Que minha religião é o amor. A fé me carrega no colo. Que cada um dá o que tem e ponto. Que verdadeirante existe amor ao próximo. Sinto isso na pele de quem nem me conhece pessoalmente. E por fim eu virei uma chave dentro de mim. Um dia de cada vez. A vida é hoje. ❤ Obrigada Deus por me permitir mudar Gratidão a vida”

A cantora descobriu a doença em agosto do ano passado e após longo tratamento e achar que estava curada os médicos descobriram novos pontos de câncer no seu intestino e ela teve que retomar as sessões de quimioterapia e imunoterapia.

Na última sexta-feira, ela comemorou a alta após ter se submetido a mais uma sessão de medicação no hospital.