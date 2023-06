“Não se fala de outra coisa”: Virginia faz teste de gravidez após comentários de seguidores

Na noite desta quinta-feira, 8 de junho, Virginia Fonseca postou uma série de stories conversando com suas seguidoras. Após pedir um pacote com 15 frangos fritos por delivery e comer tudo, a influenciadora começou a receber directs em seu Instagram com suas seguidoras falando novamente sobre uma possível gravidez.

Reprodução Virginia conta em seus stories que chegou a comprar teste de gravidez Imagem: @virginia (Instagram)

Para responder os questionamentos se estaria grávida, Virginia gravou um stories contando que comprou um teste nesta semana: “Galera, eu fiz teste! Vocês estavam falando tanto na minha cabeça de gravidez, que eu fiz teste antes de ontem. Deu negativo, eu não tô grávida. Só tô com fome mesmo!”, contou.

Mas os comentários das seguidoras não pararam por aí. Um pouco depois, a influenciadora respondeu ao stories em que ela falava sobre o teste negativo, dizendo: “deu negativo também e hoje tá com 25 anos o falso negativo”, ao que Virginia respondeu, brincando: “Vocês me deixam louca”.

Reprodução A influenciadora brinca que suas seguidoras estão deixando ela louca Print: @virginia (Instagram)

Seja falso negativo ou não, as seguidoras não param de falar sobre a possível gravidez da companheira de Zé Felipe. Após postar outro stories mostrando as veias saltadas de sua barriga, perguntando se alguém sabe porque ela ficava assim, ela publicou outro logo em seguida, com um print do seu direct, com as resposta de suas fãs dizendo que era gravidez: “Não se fala de outra coisa aqui nesse direct”.

Quando iniciou a suspeita de gravidez

No final de maio, a influenciadora postou um carrossel de fotos com o seu companheiro, Zé Felipe, se declarando para o marido. Nas três fotos tiradas em estúdio, o casal aparece vestindo calças jeans e camisas brancas, em poses românticas.

Mas, o detalhe que não passou despercebido pelos seguidores, são os gestos das fotos. Nelas, Virginia está com as mãos na barriga, gerando uma leve suspeita de que estaria grávida.

“Olhei e jurei que era anúncio do novo baby”, “Eu achei que ela ia anunciar gravidez por causa da mão!”, “Sinto um cheirinho de gravidez”, “Pensei que era anúncio do José Florêncio” e “Agora vem a Maria Helena”, foram alguns dos comentários da publicação.

Leia também: