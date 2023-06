Lexa revela que continua casada com MC Guimê e dispara sobre o funkeiro: ‘Pessoa disposta a mudar’

Considerado um dos favoritos do público do Big Brother Brasil deste ano, a performance de MC Guimê passou por uma reviravolta durante o reality show. Após o funkeiro ser expulso ao vivo por ter assediado Dania Mendez, a participante mexicana, seu relacionamento com a cantora Lexa passou por uma crise. Na noite desta sexta-feira (9), a famosa revelou que continua casada com o MC e compartilhou uma foto do casal nas redes.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime te amo”, escreveu a famosa no anúncio.

Diversos famosos e amigos do casal depositaram mensagens de apoio na postagem da cantora. “Que Deus abençoe vocês @lexa sabe o quanto torço pela sua felicidade e da sua familinha”, escreveu Flay, a ex-participante do BBB 20.

“Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à voces!”, registrou o apresentador da Globo, Marcos Mion.

Reviravolta no reality e arrependimento

No decorrer do reality, MC Guimê comprometeu seu favoritismo e surpreendeu o público do BBB. Durante uma festa no programa, o funkeiro passou a mão na participante Dania Mendez, que nos vídeos se mostra completamente desconfortável. Após o ocorrido, o participante foi expulso do programa, junto com Cara de Sapato, que também beijou a mexicana sem seu consentimento.

Após o episódio na casa mais vigiada do Brasil, Lexa se mostrou extremamente abalada. A cantora, que se mostrava ativamente no marketing para seu marido vencer o reality, ficou menos ativa nas redes sociais e decidiu se resolver com o funkeiro longe da mídia.

“Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, disse Lexa no período em que teve acesso às imagens.

Logo após deixar o confinamento, MC Guimê pediu desculpas a Dania Mendez e a Lexa, revelando seu desejo de ser perdoado e consertar seu relacionamento.

“Acredito que com nossos erros podemos aprender e evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa”, comentou o funkeiro na época.