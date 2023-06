Incidente aterrorizante em Las Vegas: Polícia investiga caso sobre OVNI com presença alienígena no quintal de residência

A polícia de Las Vegas divulgou o vídeo da câmera corporal e o áudio do 911 de policiais respondendo a uma ligação de uma família que alegou que um OVNI caiu em seu quintal.

De acordo com a ABC News, a família ligou para o 911 em 1º de maio para relatar que algo havia caído em seu quintal e eles viram alienígenas nele.

No áudio da ligação para o 911, a pessoa que ligou disse que ele, seu pai e seu irmão estavam no quintal trabalhando em seu caminhão quando algo caiu e eles sentiram o impacto.

“Apenas vemos com o canto do olho que algo com luzes cai do céu e quando caiu houve um grande impacto... Então ouvimos um grande número de passos perto de nós... vemos que há um Uma pessoa de 8 pés ao lado (do navio) e outra dentro, e tem olhos grandes e está olhando para nós”, disse a pessoa que ligou ao operador do 911.

“Eles não são humanos. Cem por cento, eles não são humanos”, acrescentou a pessoa.

Os agentes atenderam a residência, mas quando chegaram não havia sinal de nenhuma criatura.

Ainda de acordo com as informações, a polícia disse que os oficiais realizaram uma investigação preliminar, mas não conseguiram encontrar nada. O caso foi encerrado como “sem fundamento”, disseram as autoridades.

Com informações da ABC News

