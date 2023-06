Filho de Antonio Fagundes dá mais detalhes sobre o primeiro beijo em Igor Fernandez

Em clima de romance, Bruno Fagundes posou ao lado do namorado Igor Fernandez para uma campanha de ‘Dia dos Namorados’ e deu mais detalhes sobre o início da relação.

O namoro entre os atores foi assumido publicamente em janeiro deste ano, mas segundo o site Extra, o casal estaria juntos desde o início das gravações de ‘Cara e coragem’, no primeiro semestre de 2021.

Junto com o ensaio, o casal participou de um jogo de perguntas e respostas e deram mais detalhes de como foi o primeiro beijo entre eles.

Segundo eles, Igor foi quem tomou atitude: “Levei o Bruno lá para casa. Ele sentou no meu piano para tocar e cantar. E eu falei: ‘Tira os dedinhos da tecla e deixa eu te dar um beijo’”. Bruno completa, dizendo: “Ele já estava com más intenções”.

Igor é o primeiro namorado assumido publicamente de Bruno Fagundes, que é filho de Antonio Fagundes com a atriz Mara Carvalho. Contudo, Igor assumiu sua sexualidade em 2019, revelando que estava namorando um estudante de psicologia.

Bruno revelou que já sofreu violência por sua sexualidade

Ainda segundo o site, em uma entrevista de janeiro deste ano à Folha Bruno revelou que já sofreu violência por sua orientação sexual.

“Sofri ao longo da minha vida diversas violências. [...] Já apanhei na rua. Eu tinha mais ou menos 20 anos e estava andando com dois amigos, perto da Avenida Paulista. E passaram uns 20 caras que, não sei se faz muito sentido chamar assim, mas seriam skinheads. Eu me lembro de pensar enquanto apanhava: ‘Eu tenho sorte de nenhum deles estar com uma faca na mão ou um canivete’”, disse.

