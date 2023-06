“Eu sou linda ainda!”: Viih Tube compartilha transformação no visual após maternidade

A influenciadora Viih Tube compartilhou com seus seguidores um vídeo no qual mostra uma transformação de visual após a maternidade e comemora o resultado:

Viih explica no vídeo que desde que teve usa filha tem tido pouco tempo para cuidar de si mesma por causa da correria para cuidar da pequena Lua. “São dois meses que eu praticamente abandonei um pouco ‘eu’”, disse.

A influencer disse que toda mãe tenta fugir disso, mas é muito difícil, porque a maternidade “é muito cansativa” e ela precisava de uma mudança porque não se encontra mais com o cabelo que estava usando, com as roupas. “Essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida, vai ser uma nova eu, um novo olhar, uma nova Viih e vai trazer muita autoestima para mim, com certeza, e será muito bem-vinda neste momento”, disse.

O vídeo mostra o antes e depois do novo corte de cabelo da influencer, que voltou a adotar o tom loiro com mexas e o resultado a deixou emocionada e com lágrimas nos olhos. “Eu sou linda ainda”, disse, segurando as lágrimas.

Na postagem, ela explica o que as mãos que estão amamentando não podem fazer com os cabelos. “Para as lactantes, descolorante não pode ter amônia, e tinta não pode ter chumbo! O ideal é evitar a raiz!Alisamentos, botox e progressivas não pode também viu!”

Alimentação

Em outro vídeo postado em suas redes, a influencer compartilhou sua alimentação equilibrada para garantir uma boa produção de leite. “Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Segundo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é”, iniciou Viih.

A alimentação da influencer, segundo ela, é composta por saladas, frutas, proteínas, água, suco natural e chás.