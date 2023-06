Doação e sequestro: Theo perde a cabeça para conquistar Jenifer em Vai na Fé

Há muito tempo que Theo (Emílio Dantas) mostrou que não mede esforços para conseguir aquilo que deseja, mesmo que tenha que mexer em algumas notas de dinheiro para se sair bem. Com este pensamento, o vilão de Vai na Fé vai tentar comprar o amor de Jenifer (Bella Campos) mais uma vez.

Como não engoliu a ideia de sua suposta filha devolver o carro dado por ele, para compensar os anos de distanciamento, o cafajeste vai mexer os pauzinhos de novo e doar um valor milionário para a igreja do pastor Miguel (Adriano Canindé), que é frequentada pela jovem, mas ele vai quebrar a cara de novo.

Vai na Fé: Sol percebe armação de Theo e avisa pastor sobre doação milionária (Reprodução/Globo)

O plano começa quando Theo manda Sheila (Renata Miryanova) fazer a doação milionária, esperando que a herdeira e Sol (Sheron Menezzes) enxergue o ato como uma ajuda de caridade. A notícia é dada por Miguel, que informa a todos na igreja que o empresário patrocinou um projeto.

No entanto, a protagonista de Vai na Fé já está com os olhos bem abertos e alerta o pastor sobre a possibilidade de tudo ser uma armação do vilão. Mesmo sem saber de tudo, o pastor decide acreditar na história de Sol e decide devolver o dinheiro para o personagem de Emílio Dantas, que fica revoltado. As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 21 de julho.

Theo mostra suas garras e sequestra sua própria filha em Vai na Fé

Cada vez mais perdido e tomado pela raiva, o vilão de Vai na Fé começa a agir sem pensar e, em cenas futuras, ele acaba perdendo a cabeça ao saber que Jenifer e Ben (Samuel de Assis) estão cada vez mais próximos, já que o advogado começou a namorar Sol.

Vai na Fé: Jenifer deixa Theo com raiva e acaba sendo sequestrada pelo vilão (Reprodução/Globo)

Revoltado com a situação, o personagem de Emilio Dantas decide sequestrar a jovem que é interpretada por Bella Campos. Na cena, ele grava um vídeo para Sol, onde mostra a herdeira em um galpão: “É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com ela”, ameaça o vilão de Vai na Fé.

A personagem de Sheron Menezzes fica assustada com a brutalidade de Theo e se desespera: “O que é isso? Para onde você levou minha filha?”, questiona a protagonista da novela da Globo, que escuta uma resposta cheia de sarcasmo: “Ela veio conhecer melhor os negócios do pai”, afirma o cafajeste.

