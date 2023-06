Denílson volta a cobrar dívida milionária de Belo durante entrevista: “Me deve e leva vida normal”

O ex-jogador de futebol Denílson voltou a falar sobre a divida que Belo tem com ele e dessa vez deu mais detalhes sobre o que aconteceu entre eles e qual o valor atual do déficit.

De acordo com Denílson, o calote aconteceu no início dos anos 2000 e hoje em dia já está passando dos milhões.

Segundo o site ‘Extra’, o esportista era empresário do grupo Soweto e reclamou que o cantor seguiu a vida normal, mesmo tendo uma dívida milionária.

A dívida aconteceu após uma quebra de contrato entre o empresário e o grupo e foi aumentando com o passar dos anos. Na ocasião, Belo deixou a banda Soweto para seguir carreira solo.

“Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério”, desabafou Denílson durante entrevista ao podcast “Benja me mucho”, do jornalista Benjamin Back.

Ainda segundo o site, o caso foi parar na Justiça em 2004. O cantor foi condenado a pagar R$ 388 mil ao jogador. Em julho de 2022 o juiz da 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo, de São Paulo, determinou o bloqueio de R$ 7 milhões que Belo receberia por um show ao lado de Thiaguinho. O montante seria destinado à Denílson com os valores corrigidos, o que não aconteceu.

“Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é X, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: ‘esquece isso aí!’. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado”, disse Denílson, que nunca encontrou Belo desde então.

“Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara e pegar na minha mão. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal... Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim”.

