Cristiano Ronaldo esclarece suposta crise com Georgina Rodríguez: ‘Ela está fazendo o seu caminho’ (Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo marcou presença em Madrid na última quinta-feira (8) para divulgar sua nova marca de água. Acompanhado da parceira, a modelo Georgina Rodríguez, o craque abriu o jogo sobre os rumores que têm envolvido suposta crise entre o casal.

A dupla de jogador e modelo foram alvo da mídia europeia, com rumores de que estariam enfrentando forte crise no relacionamento, chegando até a envolver parentes de Cristiano Ronaldo. Em coletiva, o craque não deixou de esclarecer sua dinâmica com Georgina Rodríguez.

“A minha família está sempre comigo. A Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está fazendo o seu caminho e sabe que tem o meu apoio 100%”, esclareceu o jogador.

“Ela vai estar sempre comigo e eu com ela. Juntos somos mais fortes”, afirmou Cristiano Ronaldo, ressaltando que o relacionamento de ambos está em uma fase saudável.

Embora esteja na Arábia Saudita, o capitão da seleção portuguesa falou sobre a possibilidade de morar em Madrid após sua aposentadoria.

“A minha mulher é espanhola, os meus filhos também, tenho muitos amigos espanhóis. Espero viver tanto em Madrid como em outros locais da Espanha onde temos casa. Seguramente será um dos locais onde viverei quando terminar a carreira”, cravou.

Registro romântico

Quem falou em crise? Cristiano Ronaldo surge ‘colado’ com Georgina Rodríguez e agita web (Reprodução/Instagram)

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo surgiram juntinhos nas redes sociais, na última quarta-feira (7), com uma foto bem romântica. Embora o casal tenha sido alvo de diversos rumores sobre crise no casamento, ao menos nas redes aparentam estar bem saudáveis.

A modelo e o jogador tem compartilhado diversos momentos intimistas entre família, além de constantemente interagirem um na rede social do outro com mensagens de carinho e emojis de coração. No registro compartilhado pelo perfil de Georgina Rodríguez, diversos fãs ficaram eufóricos. Vejam o que comentaram: