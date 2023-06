Chocolate com Pimenta: Guilherme defendeu Aninha, mas não sabia desse segredo

A vida de uma protagonista não é fácil e com Ana Francisca (Mariana Ximenes), em Chocolate com Pimenta, nada mudou. Ao longo da novela da tarde, a personagem teve seus altos e baixos, mas ganhou muitos aliados na segunda fase, como Guilherme (Rodrigo Faro), que virou seu advogado.

Mas, o futuro marido de Celina (Samara Felippo) não sabia que Aninha guardava um segredo envolvendo Danilo (Murilo Benício), seu melhor amigo em Ventura, que só é revelado na reta final da novela de Walcyr Carrasco, que termina em breve.

Em uma cena de Chocolate com Pimenta, Guilherme fica chocado ao descobrir que Danilo é pai biológico de Tonico (Guilherme Vieira). A notícia cai como uma bomba no colo do jovem advogado, que parece ser o último a saber do segredo, que foi o único motivo para Ana Francisca se casar com Ludovico (Ary Fontoura), na primeira fase da trama.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca nunca escondeu que Danilo era pai de Tonico (Gianne Carvalho/Globo)

Para quem não lembra, o dono da fábrica de chocolates ajudou a protagonista da história, que achava que tinha sido abandonada por seu verdadeiro amor ao saber que seria pai. Mas, tudo não passou de um golpe para separar o casal.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Sem Danilo, Olga terá o último capítulo que sonhou

No entanto, a verdade só será dita quando Márcia (Drica Moraes) convence a prima a abrir o jogo com o marido de Graça (Nívea Stelmann): “O Tonico é filho do Danilo”, diz a viúva de Ludovico, deixando Guilherme confuso e muito chocado.

Chocolate com Pimenta: Pai de Tonico, Danilo pede a mão de Ana em casamento (Renato Rocha Miranda/Globo)

Guilherme fica chocado e confronta Ana Francisca em Chocolate com Pimenta

Neste momento, o advogado coloca a protagonista da novela da Globo contra a parede e questiona o motivo que fez ela não contar para ele toda a verdade sobre o casamento de fachada e a personagem de Mariana Ximenes responde que Bárbara (Lília Cabral) foi a culpada.

“Quando eu fui falar com ele eu encontrei a dona Bárbara e ela me disse que ele estava viajando. Então eu não tive saída e contei tudo. E ela me convenceu de esperar até o baile de formatura para contar tudo para Danilo”, justificará a protagonista de Chocolate com Pimenta.

Por fim, a viúva de Ludovico diz que seu casamento foi uma ajuda que o irmão de Jezebel (Elizabeth Savalla) ofereceu para que seu filho tivesse um sobrenome. Na cena, ela diz que não se casou de olho na fortuna do idoso: “Eu nunca pensei no dinheiro, eu só pensava no meu filho”, alega a personagem de Mariana Ximenes.

LEIA TAMBÉM: Viúva procurada pela Interpol gera revolta em quem assistiu ao Linha Direta