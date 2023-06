Carolina Dieckmann ‘provoca’ após fãs apontarem harmonização facial: “Parem de ser malucos”

A atriz Carolina Dieckmann negou ter feito harmonização facial, após ser questionada por seus seguidores na internet. Em uma série de stories em seu Instagram, ela explicou os motivos que fizeram com que seu rosto estivesse inchado. Na manhã desta sexta-feira (9), ela provocou os fãs dizendo que estava com a “boquinha desinchada” e ainda mandou um recado: “Parem de ser malucos”.

A “polêmica” começou na última quinta-feira (8), quando a atriz apareceu em seus stories falando que tinha recebido reclamações de fãs por supostamente ter feito uma harmonização facial. Na ocasião, ela negou qualquer procedimento estético e atribuiu o inchaço a um remédio para tratar uma gripe.

“Eu postei uma foto com uma maquiagem linda, que salvou minha aparência cansada, e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim, porque eu enlouqueci. Se for para ficar com pena de mim, fica com pena porque estou dodóizinha”, disse a atriz nos vídeos.

“E antes que comece todo mundo, ah, Carol vai ficar chateada, eu não fiquei chateada, não, gente. Eu só fiquei com vontade de falar, porque em respeito, obviamente, às pessoas que vão no meu Instagram, que me seguem, que gostam de mim, que não tem pena de mim, mas que de repente me viram com a boca mais inchada e pensaram que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Eu tomei um remédio e fiquei com a cara inchada. Para quem disse que ficou com pena de mim, ou que estou maluco, venho dizer: gente, faz uma oração “, destacou ela.

Nesta manhã, ela fez uma publicação afirmando que está melhorando, onde apareceu deitada ao lado de uma garrafa de água. “Boquinha desinchada, modo ON; já os olhinhos… nem tanto!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Depois, em seus stories, ela postou uma foto dela atual e outra antiga, com foco em sua boca. “Edwiges [sua personagem na novela ‘Mulheres Apaixonadas’ com a boca mais carnuda porque com a idade vamos perdendo aos poucos alguns volumes. Parem de ser malucos. Se eu botar boca um dia, conto para vocês!!!”, escreveu ela.

Atualmente, a atriz está no ar como a Lumiar, na novela “Vai Na Fé”, da TV Globo, e também na reprise de “Mulheres Apaixonadas no “Vale a Pena Ver de Novo”.

LEIA TAMBÉM: