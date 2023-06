Ator de ‘Terra e Paixão’, Diego Martins revela o que faz quando homens casados dão em cima dele

Diego Martins, ator que está no ar com a novela ‘Terra e Paixão’, da rede Globo, deu mais detalhes sobre a aceitação do público com o personagem Kelvin e quais as semelhanças e diferenças entre eles.

“Eu fico muito feliz com a repercussão. Quando colocamos o nosso trabalho no mundo, nunca sabemos como vai ser recebido. Isso gera uma superansiedade, mas estou fazendo tudo com muito carinho e muita paixão. E estou amando como o Kelvin está sendo recebido pelas pessoas”, disse ele em entrevista à Quem.

O ator, que é drag queen, explicou que o público está gostando da relação dele com Ramiro, peão interpretado por Amaury Lorenzo.

“Sou muito #kelmiro (risos). Acredito que essa relação é muito instigante por eles serem tão diferentes um do outro, mas se encontram em alguns pontos comuns. Ambos não são acostumados com afeto por serem quem são e acabam se tornando solitários”, diz.

LEIA TAMBÉM: Filho de Antonio Fagundes dá mais detalhes sobre o primeiro beijo em Igor Fernandez

Ele completa, falando sobre o futuro dos dois na trama. “Acho que ali tem desejo, curiosidade e vontades reprimidas, mas acredito que vamos ver muito mais do que isso nessa relação”.

Na vida real, Diego comenta sobre as paqueras, e diz que causa interesse até mesmo de homens casados.

“Nunca vivi uma relação exatamente assim. Mas já fiquei com homens héteros, já me vi em situações, inclusive, de homens casados com mulheres darem em cima de mim. Aí, eu realmente fujo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Anitta dá cantada em homem no meio da rua na Turquia e essa foi a reação dele

⋅ “O câncer me ensinou muitas coisas”: Simony faz desabafo nas redes sociais

⋅ Recorde de vendas: saiba qual o patrimônio líquido de Taylor Swift graças ao ‘The Eras Tour’