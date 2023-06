Anitta dá cantada em homem no meio da rua na Turquia e essa foi a reação dele Imagem: reprodução Instagram (@anitta)

Anitta está aproveitando a estadia em Istambul, Turquia, para passear pelas ruas da cidade antes de se apresentar na final da Champions League, que ocorre no próximo sábado (10).

Segundo o site Marie Claire, a cantora deu mais detalhes sobre o país e disse que tem muitas pessoas bonitas. Solteira, ela resolveu ousar e dar uma investida em um homem no meio da rua e gravou toda a ação.

“Gente a Turquia realmente tem cada coisa viu? É cada gente linda nessa Turquia. Você tá na rua andando e encontra no meio da rua, engraxando sapato, sei lá o que ele tá fazendo. Vou pedir pra casar com ele”.

Em seguida, Anitta chegou no rapaz e perguntou em inglês ““Oi, você quer casar comigo?”. Contudo, o amigo que estava ao lado dele informou que ele não falava inglês. Ela pediu então para o amigo traduzir, e a resposta aparentemente foi positiva.

LEIA TAMBÉM: Filho de Antonio Fagundes dá mais detalhes sobre o primeiro beijo em Igor Fernandez

“Isso é um sim? Maravilhoso, ok, te vejo hoje à noite naquela capela”, finalizou a conversa.

Veja a seguir o diálogo:

Anitta fará show na final da Liga dos Campeões 2023

Anitta foi uma das estrelas escolhidas para se apresentar na final do maior campeonato de futebol do mundo, a Champions League, ou Liga dos Campeões da Uefa.

“Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, disse a cantora no anúncio.

Segundo o site G1, a cantora se apresentar antes da partida junto com o cantor nigeriano Burna Boy.

A final entre Inter de Milão e Manchester City acontece amanhã, 10 de junho, no estádio ‘Atatürk Olympic’, em Istambul.

Anitta fará show na final da Liga dos Campeões 2023 Imagem: reprodução Instagram (@uefa_official)

LEIA MAIS:

⋅ “O câncer me ensinou muitas coisas”: Simony faz desabafo nas redes sociais

⋅ Chocolate com Pimenta: Guilherme defendeu Aninha, mas não sabia desse segredo

⋅ Incidente aterrorizante em Las Vegas: Polícia investiga caso sobre OVNI com presença alienígena no quintal de residência