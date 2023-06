Ana Maria Braga dá corte em Louro Mané após ficar sem graça: “melhor ficar quieto, né”

A sexta-feira começou em clima de romance no Mais Você de hoje, com Ana Maria Braga e Louro Mané cantando a música “Love is in the air”. Depois, a apresentadora disse que o programa todo seria dedicado ao amor, já que o Dia dos Namorados está chegando.

Foi quando Louro Mané contou que já havia namorado que as conversas icônicas começaram: “Eu já to dando umas catucada por aí”, disse o papagaio e Ana se surpreendeu dizendo: “Como assim, você não me contou”, interessada na história.

“Eu sai com uma cracatua e depois eu saí com uma piriquita e foi interessante, gostei. É carinho de cabeça, beijinho, muito parecido com relacionamento humano, sabe?”, continuou o Louro Mané, que foi questionado por Ana se alguma delas havia tocado o seu coração.

PETIÇÃO PARA QUE ANA MARIA BRAGA ASSUMA A MANHÃ INTEIRA DA GLOBO! #maisvoce Fora Encontro, Fora Patrícia

Namaria eterna nas nossas manhãs! — Maconheira Tricolor & Dorilover 🇾🇪 (@ACanabixxta) June 9, 2023

“O coração nao tocou, mas tocou em outras partes e eu gostei”, brincou Louro, e Ana Maria achou pertinente cortar a conver: “melhor ficar quieto, né? Essa conversa com papagaio não dá”, brincou.

Quadro Solteiros, no metrô da Zona Sul do Rio de Janeiro

Para continuar o clima de romance no matinal de hoje, Ana Maria Braga resolveu retomar com o quadro “Solteiros”, em que a repórter Luiza Zveiter procura pessoas solteiras para levá-los para um “encontro às cegas”.

O BOTAFOGO É PRIORIDADE? Hahahah, o Mário desistiu de conhecer alguém no quadro do #maisvoce na globo porque tinha jogo do glorioso pic.twitter.com/xnHgFUA0R2 — vic botafogo (@Eu_victoriayy) June 9, 2023

Desta vez, o quadro foi gravado no metrô da zona sul do Rio de Janeiro. E teve até Luiza se apaixonando por uma das pessoas em que ela foi perguntar se gostaria de ir a um date, mas que preferiu ir ao jogo do Botafogo.

Quando, de volta ao café da manhã, Luiza contou para Ana que estava solteira, Ana brincou que recomendaria ela. E continuou: “Se eu não fosse comprometida, eu ia comprar um bilhete desse metrô aí. Quanta gente bonita”, brincou .ana maria.

o programa da Ana Maria Braga PRECISA ser pra sempre. esse quadro deles tentando juntar um casal no metrô é simplesmente fenomenal. entretenimento puro! kkkkkkkkkkk #MaisVocê — Robert Oliveira (@soueurobert) June 9, 2023

E Luiza ainda sobre o “fora” que levou do homem que preferiu ir assistir o jogo de futebol.

