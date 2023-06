VÍDEO: Andressa Urach diz que desistiu de processo contra a Universal: “Abri mão dos R$ 2 milhões”

A ex-modelo Andressa Urach revelou aos seus fãs, em publicação no seu canal no Youtube na quarta-feira (7), que desistiu do processo que movia contra a Igreja Universal. Ela afirmava que foi “abduzida”, sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões e queria o dinheiro de volta. No entanto, agora se desculpou com a instituição religiosa e abriu mão da ação, mesmo contrariando sua defesa (veja no vídeo abaixo).

“Eu vi que tem algumas pessoas me perguntando se eu voltei a frequentar a Igreja Universal. Eu acho que eu tinha falado para algumas pessoas próximas a mim que eu não iria falar sobre isso, mas eu acho que se a minha mágoa foi pública, se eu postei que estava magoada, cheguei a falar ‘obrigada por levar minha alma ao inferno’, por causa da mágoa, por causa do ressentimento que eu tinha, acho que o perdão também tem que ser público”, começou ela.

Em seguida, se desculpou com os representantes da igreja. “Quero pedir perdão à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, à dona Cristiane, ao Bispo Renato, aos pastores e aos obreiros. O perdão liberta, e eu graças a Deus consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase três anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve”, destacou ela.

A ex-modelo se emocionou ao lembrar como foi sua trajetória na Universal. “Comecei meu caminhar na fé na Igreja. Até me emociono, porque sei como cheguei lá (...) essa mágoa foi boa porque me ensinou a perdoar, porque na teoria é muito fácil, quando a gente prega sobre Jesus, sobre o perdão, mas perdoar de verdade é bem diferente. E como libertação de tudo o que estava acontecendo nesses últimos três anos, eu abri mão da ação que estava movendo contra a Igreja tentando reaver os R$ 2 milhões”, completou.

Andressa destacou que a decisão foi tomada por ela, mesmo sem apoio do seu advogado que a defendia no processo. “Fiquei triste porque meu advogado ficou triste. Ele não concordou com a minha decisão. A minha mãe ainda nem sabe, provavelmente vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas eu não precisava consultar ninguém. O único que eu poderia consultar era o Espírito Santo, que estava me incomodando a respeito disso. A audiência tinha sido marcada para dia 1º e começou a me dar uma inquietação muito grande”.

“Pensei que se esse dinheiro voltasse para mim, não iria me trazer paz. Claro que eu gostaria muito de ter esse dinheiro, mas ele já foi. Que seja usado para salvar almas, e que Deus abençoe e prospere a Igreja Universal, pois é o que eu desejo do fundo do meu coração (...) então fica o meu perdão público e sei que se morrer não vou levar nada”, afirmou a ex-modelo.

Briga com a Universal

Andressa entrou com um processo em novembro de 2020 alegando que, depois de ser “abduzida” e sofrer “lavagem cerebral”, fez doações que chegam a R$ 2 milhões para a Universal e queria o dinheiro de volta. Ela também dizia que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

A Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirma a igreja.

Além disso, a entidade ressaltou que Andressa frequentou os cultos por mais de cinco anos, quando recebeu auxílio espiritual que lhe trouxe “paz, conforto, mudança de vida, princípios, diretrizes tracionais e ascensão financeira”.

Agora, a ex-modelo confirmou que desistiu da ação, encerrando a briga judicial que se arrastava há três anos.

Andressa Urach se emocionou ao contar que voltou a frequentar culto em igreja, em Porto Alegre (Reprodução/YouTube)

De volta aos cultos

Recentemente, Andressa também contou aos seus seguidores que voltou a frequentar cultos em uma igreja evangélica, em Porto Alegre. Emocionada, ela revelou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo.

“Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana [RS] para fazer essa reunião aqui”, continuou.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

Depois disso, ela também anunciou o encerramento de sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum 2023.

