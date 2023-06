‘Sou muito abençoada’: Lexa revela para Patrícia Poeta segredo do sucesso

Mesmo trabalhando no feriado de Corpus Christi, Patrícia Poeta estava animada ao receber Lexa no Encontro desta quinta-feira (08). Antes mesmo do programa começar, a apresentadora mostrou os preparativos para a receber a cantora, que recentemente viveu uma polêmica por causa de MC Guimê, ex-participante do BBB 23.

Mas, ao sentar no sofá do Encontro, a funkeira comentou sobre festa junina, trabalhos e recebeu um recado especial da família. Sobre as festas populares, Lexa revelou aquilo que gosta de comer no camarim: Eu peço só comida típica. Este fim de semana eu tenho três shows e vai ter uma cocada”.

No sofá do Encontro, Lexa fala sobre alimentação, festas, shows e amizade com Anitta (Reprodução/Globo)

Família da famosa faz rara aparição na televisão

Lexa também recebeu diversos recados carinhosos da família, que não aparece sempre na televisão. Em um vídeo chamado por Patrícia Poeta, a irmã da famosa comentou sobre o orgulho que sente da funkeira: “Eu me inspiro na dedicação que ela tem pela música e com o coração bom dela. Ela é fundamental na minha vida”, disse a irmã.

Emocionada, a cantora disse que ficou sem palavras ao ver a família na TV: “Eu não sei nem que horas são. Eu sou muito abençoada. A resposta do meu sucesso são as orações da minha mãe e da minha avó. Eu sou muito abençoada. Obrigada”.

Ao lado de Patrícia Poeta, Lexa se emociona ao ver vídeo da família (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta e Lexa causam nos bastidores do Encontro

Antes mesmo de entrar no ar, a apresentadora do matinal da TV Globo mostrou onde ficam os convidados antes de entrar no estúdio. Pelo Stories do Instagram, Patrícia estava empolgada e elogiou a produção da funkeira.

“Vamos para mais um dia de Encontro e olha lá os bailarinos de Lexa preparadíssimos. Eu falo para eles que será só na próxima vida que eu vou nascer com toda essa malemolência, para dançar desse jeito”, disse Patrícia, que disse ainda que a famosa estava “mais linda do que nunca”.

