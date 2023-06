Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram alvo de diversas especulações sobre uma suposta crise no relacionamento nos últimos meses. Os rumores ganharam força nos tabloides e na mídia europeia, especialmente em Portugal, apontando que o casal enfrentava uma separação. Entretanto, ao menos nas redes, a dupla aparenta estar em um bom estado no compromisso amoroso.

Na tarde desta segunda-feira (7), Georgina Rodríguez publicou um registro, colada com Cristiano Ronaldo, com olhares apaixonados. Claramente, os fãs da modelo não deixaram de comentar sobre os rumores e ficaram agitados na seção de comentários do Instagram.

Quem falou em crise? Cristiano Ronaldo surge ‘colado’ com Georgina Rodríguez e agita web (Reprodução/Instagram)

“Como podem dizer que há crise... quando há circunstâncias tão fortes na vida da gente o que faz é uni-las e ser cada dia mais forte! Que a fraqueza não permita que o amor de vocês se perca. Ao contrário, que todos os dias vos una mais e dê sentido à vida de vocês”, escreveu uma internauta, adicionando emoji de coração no final.

“Meu rei e minha rainha”, registrou outro fã do casal na postagem. A publicação contou com milhares de comentários, muitas mensagens carinhosas e emojis de coração.

Polêmica envolvendo suposta crise do casal

A dupla de modelo, de 29 anos, e jogador, de 38, enfrentaram diversos rumores sobre uma crise no relacionamento, que ganhou força no início deste ano.

De acordo com alguns portais europeus, o casal teria enfrentado uma recente crise no casamento, devido ao comportamento de Georgina perante a sua visibilidade crescente, causando incômodo no jogador. Com o alcance das notícias, a mãe de Cristiano Ronaldo veio a público desmentir a suposta fase de separação do casal.

Para quebrar o silêncio, Dolores Aveiro, de 68 anos, negou que o filho e a nora estejam seguindo caminhos diferentes.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, declarou Dolores, de acordo com o portal português Flash.