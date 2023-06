Preta Gil faz alerta importante sobre ‘sintomas simples’ ignorados por ela no dia a dia antes descobrir câncer

A cantora Preta Gil fez um alerta importante sobre ‘sintomas simples’ ignorados por ela no dia a dia antes descobrir que estava com câncer.

O alerta foi feito durante participação do programa da Ana Maria Braga e também compartilhado no Twitter.

“Precisamos ficar atentos aos sinais do nosso corpo!”, comentou, logo depois descrevendo os sintomas.

“ALERTA: Precisamos ficar atentos aos sinais do nosso corpo! Por muito tempo, eu ignorei a minha longa prisão de ventre, o formato achatado das minhas fezes e o sangue e muco que saiam nelas. Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico”.

“Mas, com a rotina e compromissos, sempre colocava minha saúde de lado. Se você tem algum caso de câncer de intestino na família, procure fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico dessa pessoa! (Exemplo: Se seu parente teve câncer com 50 anos, faça o seu exame com 40 anos)”.

“É indicado para todos aos 45 anos! É um preventivo super importante. É nela que você descobre os pólipos, e caso encontre, já pode retirar. Se cuidem, meus amores!”. Confira vídeo:

🚨 ALERTA: Precisamos ficar atentos aos sinais do nosso corpo! Por muito tempo, eu ignorei a minha longa prisão de ventre, o formato achatado das minhas fezes e o sangue e muco que saiam nelas. Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico. Mas, com a rotina e compromissos,… pic.twitter.com/UOACBXlpM6 — Preta Gil (@PretaGil) June 7, 2023

