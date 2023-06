Moda: 5 looks que provam que jeans de cintura alta são eternamente chiques

Quando se trata de jeans, as opções são infinitas. Mas um dos jeans que sempre estão em alta, são os de cintura alta. Há um ar sofisticado e sem esforço sobre eles que não se traduz tão facilmente em outros estilos. Dito isso, é essencial saber quais combinações de roupas funcionam melhor esta versão de jeans.

Você vai querer se concentrar na proporção e combiná-los com peças que complementam a cintura alta, como camisas curtas ou tops que são simples de dobrar. Adicionar um cinto ou casaco é outra maneira de destacar as silhuetas que podem criar um visual ainda mais interessante.

5 looks que provam que jeans de cintura alta são eternamente chiques

Camisa branca e calça jeans flare

Nada mais clássico e sofisticado do que um jeans de cintura alta com uma camisa branca de corte reto por dentro. Para deixar o visual ainda mais elegante, opte por uma calça flare, um sapato de salto grosso e acessórios para deixar ainda mais chique

Camiseta e tênis

Experimente usar um jeans de cintura alta com uma camiseta lisa ou estampada e um tênis branco. Adicione alguns acessórios como óculos de sol, cinto e colar para um look descontraído e cheio de atitude.

Moletom e bota

Você provavelmente tem mais moletons do que sabe o que fazer agora, então considere este começo de uma nova roupa. Complete o look com um casaco e uma bota de cano médio e estará estilosíssima. alguns tênis de papai para passar os dias em pé.

Body de renda e blazer

Aqui está outra lição sobre o estilo elegante do jeans. Um body rendado é um contraste interessante com a vibração utilitária do jeans. Complete o visual com um blazer oversized e o sapato que preferir e estará pronta.

Camisa preta e calça escura

Realmente não fica muito mais chique do que preto no preto. Para acentuar a cintura alta, prenda-a com um cinto elegante.