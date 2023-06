Em meio ao caos na web, Jojo Todynho revela aos fãs atitude inesperada

Em meio às polêmicas envolvendo os comentários tranhomofóbicos do pastor André Valadão, Jojo Todynho usou suas redes sociais para falar sobre uma boa ação que fez. Pelos Stories do Instagram, a famosa contou como ajudou duas famílias carentes do Rio de Janeiro.

“Eu vou falar um negócio para vocês. É muito bom a gente ter na vida pessoas que pensam parecido com a gente, que tenham zelo pelas coisas e pessoas”, começou a famosa, que não comentou sobre a polêmica criada no fim de semana.

Depois, Jojo Todynho disse que estava doando cestas básicas para duas famílias: “Eu tô abençoando duas famílias com uma cesta básica, mas eu fiquei sem tempo de ir e a Renata foi lá e fez, resolveu”, disse ela.

Em aniversário da morte do pai, Jojo Todynho rebate críticas recebidas e dispara: ‘Vou falar sem pena e sem dó’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

A famosa também lembrou do feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira (08) e voltou a contar sobre como conheceu uma das famílias: “Eu liguei mas ninguém atendeu e o endereço para entregar a cesta básica ninguém morava no endereço, mas eu encontrei uma senhora com uma criança. Eu tentei ajudar, mas ela não queria e ficou com aquela criança no farol”.

Por fim, Jojo lembrou da época que não tinha muito dinheiro e precisava trabalhar nos feriados: “É feriado e eu tô viajando. Meu marceneiro vem aí e eu vou deixar as coisas alinhadas. Como uma boa dona de casa, já tô inventando moda. Antigamente, eu ralava muito, né”.

Jojo Todynho relembra mágoa com a mãe

Nesta quarta-feira (07), Jojo Todynho também usou as redes sociais para falar da mãe. Pelo Instagram, a famosa comentou que recebeu um pedido de ajuda de uma admiradora e a famosa lembrou de um momento difícil que viveu no passado.

Jojo Todynho quer tirar o nome da mãe da certidão de nascimento (Reprodução/Globo)

“Uma menina mandou mensagem pra mim, fico até emocionada, falando que ela está vivendo o processo com a mãe, que é o mesmo que eu vivo. Mas, eu disse que era para ela não ficar triste’', comentou a estudante de Direito.

Em seguida, Jojo disse que ela fica triste por ter tentado ser uma filha e que ajudou muito, mas não pode pagar pelo erro dos outros.: “Não posso querer dar para as pessoas o que elas não querem, que é o amor de mãe e filho. A vida é feita de escolhas’', disparou a famosa.

