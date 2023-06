Ele defendeu a mãe e agora o filho: advogado de Lady Di representa Harry

Nesta semana, o príncipe Harry, 38, fez história ao testemunhar contra o Mirror Group Newspapers (MGN) por supostamente hackear seu telefone. Ele se tornou o primeiro membro da realeza a depor em 130 anos, quando o rei Eduardo VII serviu como testemunha.

Segundo as declarações que o duque de Sussex deu nesta terça-feira, 7 de junho, durante o julgamento que apresentou contra os tablóides britânicos, a caça constante da imprensa tem-lhe causado “depressão e boicote às suas relações sociais durante anos”.

Esses argumentos foram apresentados por seu advogado David Sherborne, que se tornou uma peça fundamental na vida de Harry e que ele conhece desde a infância.

O advogado também defendeu a sua mãe e de William, princesa Diana, em momento semelhante, quando a princesa de Gales entrou com uma ação judicial contra os paparazzi que a assediaram após seu divórcio do (até então) príncipe Charles.

Esta não é a primeira vez que David Sherborne representa os Sussex, há anos atrás ele representou Meghan Markle durante o processo que a ex-atriz moveu contra o Daily Mail depois de terem vazado uma carta que ela escreveu ao pai.

Quem é David Sherborne, o advogado de Lady Di que agora está defendendo Harry?

De acordo com o perfil do advogado no site de seu escritório, Sherborne “é um jurista especialista na área de mídia e comunicação, especializado em privacidade, confidencialidade e difamação, bem como em direito matrimonial e esportivo”.

Seus clientes incluem a princesa Diana, Donald e Melania Trump, Paul McCartney, Michael Douglas, Kate Winslett, Sienna Miller, Kate Moss, as Spice Girls, entre outras celebridades.

Ele estudou Direito na Universidade de Oxford e depois se especializou no London College of Law. Atualmente é líder do escritório de advocacia 5RB, reconhecido por defender questões relacionadas à difamação e violação de direitos de privacidade de personalidades famosas.

