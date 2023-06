Desmaio e golpe inesperado: Como será o fim de Jezebel em Chocolate com Pimenta

Chocolate com Pimenta: Jezebel vai parar na cadeia por falsificar documentos (Reprodução/Globo)

A reta final de Jezebel (Elizabeth Savalla) na reprise de Chocolate com Pimenta será como todo mundo gosta. Depois de muitos golpes para derrubar Ana Francisca (Mariana Ximenes), a megera vai acabar comendo o pão que o diabo amassou, perdendo toda a fortuna que roubou.

Enfrentando um novo julgamento, a vilã da novela da Globo vai acabar sendo deixada de lado por seus aliados, como Sofia (Patrícia França), que não é cúmplice de suas armações, mas decidiu defendê-la. Porém, ao perceber que sua cliente fraudou documentos, ela decide entregá-la aos policiais.

Na cena, em que a advogada joga a toalha, Jezebel ouve do juiz que os documentos apresentados por ela são falsos e começa a fazer uma encenação, chegando a desmaiar no tribunal, chamando a atenção de todos.

“Doutora Sofia, se a sua cliente não tem condições de ouvir o pronunciamento da sentença, eu peço que seja levada para fora daqui. Se for o caso, eu pedirei um recesso”, avisa o juiz, que decide pela prisão da vilã de Chocolate com Pimenta.

Chocolate com Pimenta: No segundo julgamento, Sofia entrega Jezebel para os policiais (Reprodução/Globo)

Além disso, a mãe adotiva de Bernardo (Kayky Brito) também pergunta para Sofia se ela tem algum benefício caso haja um recesso. Neste momento, a advogada diz que não ficaria ao seu lado caso descobrisse que estava envolvida em alguma farsa.

LEIA TAMBÉM: Exame de DNA e carta antiga: Entenda como Sol e Ben se reconciliam em Vai na Fé

Com o falso desmaio, a personagem de Patrícia França decide deixar o caso e acaba chutando a megera para acordá-la e entregá-la aos policiais que estão no tribunal: “A minha cliente acaba de despertar de um rápido desmaio”, diz ela.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca consegue se vingar de Jezebel e coloca a megera na cadeia (Reprodução/Globo)

Jezebel não aceita decisão do juiz e questiona se a advogada durona está ao seu lado ou contra ela, já que foi bem paga pelo serviço. Mas, Sofia não cai na chantagem e avisa:”Ela está até com as faces rosadas. Que seja anunciada a sentença, meritíssimo”.

Por fim, o juiz de Chocolate com Pimenta anuncia que a fábrica de Ventura será devolvida para Ana Francisca. Além disso, a mansão, as jóias e toda a herança deixada por Ludovico (Ary Fontoura), irmão de Jezebel, que fica sem nada e vai morar no hotel e trabalhar como cozinheira na empresa da família.

LEIA TAMBÉM: ‘Não foi o Faustão que endividou’: Fãs defendem a saída do apresentador