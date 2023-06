Chocolate com Pimenta: Na reta final, Danilo faz chantagem com Ana Francisca

Na reta final de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai conseguir recuperar a fábrica de chocolates deixada por Ludovico (Ary Fontoura), mas a protagonista da novela da Globo terá que lidar com muitas crises de ciúmes de Danilo (Murilo Benício), que toma uma atitude inesperada.

Com ciúmes de Miguel (Caco Ciocler), que é filho do velho meninão e também herdeiro da fábrica, o protagonista da novela da tarde vai pedir para que Aninha tome uma decisão importante, pelo menos para ele, sobre o relacionamento dos dois. Na cena, Danilo diz que ela terá que escolher entre a fábrica e o casamento, deixando a jovem assustada.

Chocolate com Pimenta: Danilo cai em nova mentira de Olga e Aninha sofre as consequências (Divulgação/Globo)

Além da insegurança no casamento com a amada, Danilo também cai em uma armadilha de Olga (Priscila Fantin), que segue querendo levar o jovem ao altar e também se vingar da personagem principal de Chocolate com Pimenta. Tudo acontece quando a vilã diz que encontrou Ana com Miguel no escritório de Guilherme (Rodrigo Faro).

LEIA TAMBÉM: Acusações e medo da prisão: Saiba quando começa o declínio de Theo em Vai na Fé

A notícia deixa Danilo cego e cheio de ciúmes, fazendo ele partir para o ataque. No entanto, o filho de Ludovico e Ana Francisca foram ao local para preparar uma documentação, que deixou toda a fábrica de chocolates para a viúva.

Chocolate com Pimenta: Para Danilo, Miguel torna-se um amigo que pode ser dispensado por Ana Francisca (Divulgação/Globo)

Sem ouvir os argumentos da amada, Danilo diz que Ana Francisca precisa decidir se vai seguir ao lado de Miguel e da fábrica ou com o casamento, argumentando que a empresa foi um dos motivos da separação no passado. A protagonista, no entanto, diz que não vai abandonar nada e que o amado precisa deixar de implicar com Miguel, que também deixará a cidade.

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela Chocolate com Pimenta conta com Elizabeth Savalla, Drica Moraes, Marcello Novaes e Tarcísio Filho, entre outros nomes conhecidos do público. A trama deve deixar as tardes da Globo em breve, sendo substituída por Mulheres de Areia, na Edição Especial.

LEIA TAMBÉM: Desmaio e golpe inesperado: Como será o fim de Jezebel em Chocolate com Pimenta