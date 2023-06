Cameron Diaz reaparece e é criticada: “ela parece esgotada”; a própria atriz defendeu suas rugas

Cameron Diaz é uma das celebridades mais enigmáticas do show business, no entanto, sempre que aparece em público, é impossível não lembrar de sua grande trajetória. A atriz fez parte das comédias românticas mais icônicas da cultura pop como Noivado do Meu Melhor Amigo (1997), Quem vai ficar com Mary (1998) e Férias (2006); além de protagonizar A Máscara (1994) ao lado de Jim Carrey, Vanilla Sky (2001), As Panteras (2000) e dar voz à Princesa Fiona na franquia Shrek (2001-2010).

A atriz foi quatro vezes nomeada para o Globo de Ouro, mas mesmo tendo um lugar privilegiado na indústria, optou por se afastar dos holofotes para se dedicar a outros projetos, incluindo o de formar uma família.

Em 2020, Cameron deu as boas-vindas ao seu primeiro bebê ao lado de seu marido Benji Madden e anunciou o lançamento de sua própria marca de vinho, Aveline, além de projetos de culinária e vários livros.

Mesmo que muitos tenham questionado sua decisão de se afastar da indústria, a atriz se tornou um exemplo de que as mulheres não precisam temer os anos, pois não há um momento definido para se sentir plena e linda.

A atriz estava resistente em usar redes sociais, mas com a pandemia e o início de seu negócio, Diaz optou por ser mais ativa e se aproximar de seus seguidores. Embora por dois anos ela compartilhou sua rotina, em dezembro de 2022 ela se deu um descanso.

"Olá a todos. Estou trabalhando em novas receitas e preciso da sua opinião! Por favor, respondam algumas perguntas nos próximos posts para me ajudar a decidir o que cozinhar a seguir!", lê-se numa História do Instagram.

A imagem de Diaz circulou nas redes sociais, onde, embora tenha sido repleta de elogios e boas intenções, não faltaram aqueles que criticaram a sua aparência.

“A beleza desaparece com o tempo”; “Todas as rugas estão aparecendo”; “Cameron envelheceu bastante”; “A juventude de Cameron se foi”, disseram alguns seguidores.

Antes destas acusações, os internautas saíram em defesa dela alegando que o passar do tempo é inevitável e ela ainda continua sendo bonita.

“Ela é linda. Cameron Diaz ainda parece incrível. É uma mulher madura e está espetacular. Ponto. Aqueles que a chamam de velha não sabem que o tempo passa? Ela sempre é regia, não precisa fazer nada. Envelhecer é normal, eu gostaria de me ver assim.”

A própria Cameron Diaz defendeu suas rugas mostrando-se natural.

Cameron Díaz sempre foi uma das faces mais bonitas de Hollywood, mas o seu carisma e talento foram o que a levaram a ser a protagonista favorita das comédias românticas. No entanto, as mulheres sempre estivemos sujeitas aos padrões de beleza que a sociedade impõe.

“Crescemos pensando que quando chegamos a uma certa idade, deixamos de ser “desejáveis” ou “um bom partido” e que se não alcançarmos determinados objetivos, jamais seremos plenas. Por isso é tão valioso ter celebridades como Cameron que não temem mostrar-se do jeito natural, independente do que os outros vão dizer. Afinal, envelhecer não deveria ser um grande problema.”