Acusações e medo da prisão: Saiba quando começa o declínio de Theo em Vai na Fé

A frase viral “ninguém solta a mão de ninguém” não vai servir para Theo (Emílio Dantas) em Vai na Fé, já que o personagem começa a sofrer por causa de suas ações. Prova disso é que nem Orfeu (Jonathan Haagensen) vai querer mais ajudar o marido de Clara (Regiane Alves).

Nos próximos capítulos da novela das sete, Theo vai passar por poucas e boas, chegando a descobrir que não é pai biológico de seus filhos e também sendo acusado de estupro, um processo que será aberto por Ben (Samuel de Assis).

Theo (Emilio Dantas) arma festa surpresa para Rafa (Caio Manhente) e tenta se aproximar de Jenifer (Bella Campos) (Divulgação/Globo)

Porém, a tensão fica ainda pior para o empresário, já que nem Orfeu, que fez de tudo para impedir que uma das vítimas fosse à Justiça contra ele, quer mais estar ao seu lado. Em uma das cenas de Vai na Fé, o dono do bar vai perceber que gasta boa parte do seu tempo para limpar os erros do personagem de Emílio Dantas e decide que é hora de jogar a toalha.

Na verdade, a ideia de Orfeu é largar a mão do vilão antes que seja tarde demais e ele também seja acusado pelos crimes que acobertou. Mas, o alerta máximo começa quando o dono do bar de Vai na Fé percebe que muitas mulheres começam a denunciar o vigarista por abuso sexual.

Theo tenta fugir das acusações, mas não se dá bem

Sabendo que corre o risco de parar na prisão, Theo vai usar sua influência para tentar colocar todas as denúncias embaixo do tapete. Mas, Ben consegue achar uma mulher disposta a falar tudo que passou com o marido de Clara.

Vai na Fé: Hugo(Cabelinho), Orfeu (Jonathan Haagensen) e Jeni (Bella Campos) em cena (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Janaína (Tulanih) aparece e aceita depor contra o vilão da novela da Globo, mudando todo o caso e fazendo com que o protagonista consiga entrar na Justiça contra o ex-melhor amigo.

Será a partir deste momento que Orfeu decide largar a mão de Theo. Mas, é claro que não será tão fácil, já que o empresário vai correr atrás e ameaçar o personagem de Jonathan Haagensen.

