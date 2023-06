‘A vida como ela é’: Patrícia Poeta mostra rotina por trás das câmeras do Encontro

Patrícia Poeta volta a mostrar os bastidores do Encontro no Instagram (Reprodução/@patriciapoeta)

Nada de folga para Patrícia Poeta, que na manhã desta quinta-feira (08), feriado de Corpus Christi, estava caminhando pelos corredores da TV Globo, em São Paulo, e decidiu mostrar mais um pouco de sua rotina atrás das câmeras.

Pelo Stories do Instagram, a famosa apareceu usando um nebulizador de ar e mandou um recado aos fãs: “Bom dia! Já acordada, já tomando café e mostrando para vocês a vida como ela é. Com nebulizador, chegando para me arrumar”, disse a contratada da TV Globo.

Patrícia também encontrou alguns profissionais que trabalham nos bastidores do Encontro e, com aquela empolgação, disse que estava mostrando um pouco dos corredores da emissora nas redes sociais.

Além disso, a apresentadora do matinal contou aos fãs o que faz antes de pisar no estúdio: “Daqui a pouco eu tenho que ver quais são os conteúdos que vão entrar no programa. É feriado para os outros, para gente não”.

A famosa adiantou ainda qual seria a atração musical do dia e revelou que iria dançar muito: “Hoje no programa tem Lexa, vamos dançar bastante. Mas, antes disso, vamos dar um jeito, porque está estranho isso daqui”, brincou ela.

Esta não é a primeira vez que Patrícia Poeta aparece usando o aparelho nos corredores da Globo. No final de maio, a apresentadora do Encontro também surgiu de roupão e aproveitou para falar do ar na capital paulista: “Bom dia, bom dia, bom dia…cafezinho. Bom dia São Paulo e aqui, olha, fazendo nebulização”, disse ela.

Pelo Stories do Instagram, a famosa explicou o motivo de usar o equipamento para melhorar os sintomas do ar seco da capital paulista: “Com esse tempo seco, horroroso, só fazendo nebulização quando a gente acorda. Gente, não parece filme de ficção, filme de suspense ou terror”.

Em seguida, nos corredores da Globo, Patrícia Poeta, continuou mostrando aos seguidores tudo que acontece antes do Encontro entrar no ar e dá bom dia para os colegas de emissora: “Olha a galera aqui. Os meus colegas madrugadores”, brincou ela, que depois entrou no camarim para fazer a maquiagem e, em seguida, trocar de roupa.

