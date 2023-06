Rodrigo Mussi e Larissa Santos juntos? Os ex-BBBs estiveram no Maranhão

O ex-BBB Rodrigo Mussi confirmou que beijou Larissa Santos, ex-participante da 23ª temporada do mesmo reality show, na festa junina de Thaynara OG, chamada São João da Thay, que aconteceu no Maranhão.

“Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui. Menina fantástica, energia surreal, inteligente”, elogiou o amigo de Viih Tube, que aproveitou a festa dando muitas risadas e dançando ao lado de Larissa.

🚨Larissa e Rodrigo Mussi flagrados aos beijos. Oq achou? pic.twitter.com/dOb4SK6XzA — Cairo Jardim 🦁 (@cairojardim) June 6, 2023

Vale lembrar que Larissa também ficou conhecida como a ex-ficante de Fred Bruno. Eles tiveram alguns momentos de romance dentro da casa do BBB 23, mas o relacionamento não seguiu fora do programa da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: ‘Não sou responsável’: Jojo Todynho se defende de possível cancelamento

Já Rodrigo Mussi ficou com Key Alves, que também esteve no Big Brother Brasil. A atleta, inclusive, tem uma tatuagem com o nome dele no pulso. Os dois se conheceram pelas redes sociais e se viram pessoalmente, pela primeira vez, na noite do acidente de carro que sofreu, em março de 2022.

Modelo de 128 centímetros de bumbum quer ir ao BBB 24

A modelo Emanuelly Monteiro, que esteve no Cruzeiro Colorido, primeiro reality totalmente LGBTQIAP+ e faz sucesso nas redes sociais por ter um bumbum de 128 centímetros, quer entrar na próxima edição do BBB.

Modelo Emanuelly Monteiro quer entrar no BBB 24 (Reprodução/Instagram)

Em entrevista à Quem, a influenciadora digital revelou que quer ser vista por Boninho, diretor do programa da Globo, e que também já foi chamada para outro reality: “Boninho me nota! Não fiz inscrição ainda, mas eu tive até propostas para participar do reality do Mion [Túnel do Amor, que era apresentado por Marcos Mion e hoje está sob o comando de Ana Clara]. Mas tudo acontece no tempo de Deus”.

Segundo a reportagem, a modelo perdeu o pai quando tinha 13 anos, e foi criada com os irmãos pela mãe: “Está todo mundo espalhado, tenho uma irmã na Austrália, outra em Portugal, e dois irmãos em São Paulo”, explica.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Briga entre Jezebel e Sebastian decide o futuro da vilã