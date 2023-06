Ops, ele ficou bravo! Piqué reage ao suposto romance de Shakira e Lewis Hamilton

Apesar de já ter completado um ano do término de Shakira e Gerard Piqué (pais de Milan e Sasha), o antigo casal segue sendo tema das principais manchetes.

Afinal, foram quase 12 anos juntos e a separação está longe de ser amigável: os acordos judiciais para a guarda dos filhos e as músicas que Shakira dedicou a Piqué mostraram que eles estão longe de ter uma relação cordial.

Ainda assim, Piqué resolveu seguir em frente, assumindo o namoro com a modelo (e suposta amante) Clara Chía Martí. E, agora, parece que chegou a vez de Shakira seguir em frente.

Piqué reage mal ao suposto romance de Shakira e Lewis Hamilton

O relacionamento do ex-jogador de futebol com Clara Chía está no centro das atenções desde que assumiram, no final de 2022. Por sua vez, Shakira concentrou-se em viver o luto e dedicar-se totalmente aos filhos e sua carreira, no entanto, nas últimas semanas, iniciaram rumores de um possível romance entre a intérprete de ‘Monotonía’ e o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

lmfao they knew what they were doing when they showed shakira AND THEN lewis 😭 pic.twitter.com/obUrInobZZ — lexi. C² defender (@formxle) June 5, 2023

No último domingo, 4 de junho, as redes explodiram quando ela chegou à Espanha para deixar os filhos com o pai para que pudessem compartilhar as férias, conforme combinado, e foi direto curtir o GP da Espanha, em Barcelona, no camarote da Mercedes, equipe que representa o corredor britânico.

Até agora nem a colombiano nem o piloto confirmaram ou desmentiram os boatos, que acabaram chegando aos ouvidos de Piqué, que já foi alvo de zombarias e piadas tanto nas redes sociais quanto pelos próprios amigos.

Yeah Shakira is on provisional pole in the Lewis Hamilton GP no doubt pic.twitter.com/GIBPXJLz81 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) June 4, 2023

Em uma recente aparição ao vivo dos membros da Kings League, onde a participação dos espanhóis é comum, um dos presentes perguntou ao ex-jogador de futebol Kun Agüero: “Você apoia um piloto inglês?”. Após a pergunta, os integrantes riram, ao que o argentino respondeu: “Sim, eu digo que ele é o número um”.

Nesse momento, Piqué perguntou: “Mas o número um é inglês?”, e Kun respondeu: “Eu sou um ‘fã’ de Hamilton, eu gosto de Hamilton, qual é o problema?”. Piqué pareceu não gostar nada da resposta, e disse com aparente aborrecimento: “É isso, ele é ‘fã’ do Hamilton. É isso, o que há?”.

Leia também: