‘Não tenho vocação para ser a outra’: Emanuelly Monteiro revela que já recebeu proposta de sertanejo casado

Conhecida pelo “bumbum gigante”, ou melhor, pelos 128 cm de bumbum, a influenciadora digital Emanuelly Monteiro contou recentemente que já recebeu mensagens e propostas para se relacionar com um cantor sertanejo casado, iniciativa esta que disse não e explicou mais detalhes sobre o porquê.

Em seu relato, Emanuelly afirmou que nunca ficaria com um homem comprometido e ressaltou que “o que a gente não quer para nós, não fazemos com os outros. Se a pessoa gosta de se relacionar com várias pessoas, ou fica solteira ou tem um relacionamento aberto. Não tenho vocação para ser a outra. Além disso, ele foi incisivo e meio grosseiro”, afirmou.

“Gosto de pessoas”

Falando sobre sua sexualidade, a influenciadora digital revelou que é bissexual e afirmou: “gosto de pessoas. Não faço distinção na hora de me relacionar”, explicou.

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

O amor está no ar para Emanuelly Monteiro

Sem revelar a identidade do crush, Monteiro afirmou que está saindo com um cantor, pessoa esta que ela destacou como “bacana e que quer conhecer mais e mais”.

Por fim, a jovem contou quais são seus planos para o futuro: “Quero me casar e ter filhos. Desejei que isso acontecesse depois que eu estivesse com minha vida financeira estabilizada, então, acredito que agora já estou preparada e disposta para isso”, finalizou.

+ Leia também estes conteúdos de nosso portal: