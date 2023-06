‘Não sou responsável’: Jojo Todynho se defende de possível cancelamento

Após ser criticada por seguir o pastor André Valadão, acusado de homotransfobia, Jojo Todynho resolveu se defender do possível cancelamento. Pelas redes sociais, a futura advogada disse que não tem responsabilidade por aquilo que os outros falam e também que precisa fazer uma limpeza no seu perfil.

“Nem estou sabendo de história, de negócio de André Valadão. Gente, vocês viram quantas pessoas eu sigo aqui no Instagram? Estou esperando um tempo para vir aqui e fazer uma limpeza. Vocês já viram quantas coisas eu faço noite e dia?”, começou a famosa.

Jojo Todynho é cancelada por pink money (Reprodução/@jojotodynho)

Durante o desabafo, a cantora, que foi acusada de Pink Money, disse que teve uma semana estressante e que não tem muito tempo durante o dia: “Estou numa semana caótica com meu tio que está na luta contra um câncer, semana estressada...cheia de problema.. mês de junho pior porque meu pai faz anos de falecido, semana de provas... Vocês acham que vou ter tempo para ver pregação? Não sei de p*rra nenhuma do que está acontecendo”.

Irritada, Jojo questionou ainda se ela será cancelada por causa das falas do pastor André Valadão e disse qual seria a rotina do seu dia: “Vou tomar um banho gelado e ir ao cartório que tenho um monte de coisas pra resolver. Agora sou responsável pelas atitudes dos outros? Agora tenho que passar noite e dia na internet vendo quem fala o que...? Posso falar com essa pessoa, não posso falar com essa outra”.

Ex-cantor gospel alfineta André Valadão em post contra LGBTQIAP+ após ter se assumido gay: ‘Apita muito’ (Reprodução/Instagram)

Veja as críticas contra Jojo Todynho

Neste domingo (05), Jojo Todynho foi envolvida em uma nova polêmica, que começou quando alguns seguidores começaram a criticar a famosa por causa do pastor André Valadão, que é alvo de críticas por comentários homofóbicos.

Nas redes sociais, fãs da contratada da TV Globo ficaram chocados ao ver que o pastor está na lista de pessoas que ela segue: “Não é novidade pra ninguém que o pink money come solto (risos)”, escreveu um usuário do Instagram.

Um segundo internauta também foi contra a “amizade” entre os dois e disse que Jojo Todynho deu “um tiro de homofobia e pink money”. Já um terceiro ressaltou que a famosa não foi exposta, já que todos sabem que ela “é assim” e todos continuam “exaltando” o seu perfil e suas falas.

Há também quem critique as falas da estudante de Direito sobre assuntos políticos: “Eu não acredito que ela não saiba nada dele, e outra, também não engoli aquela carta aberta dela dizendo não entender de política. Eu já tive nessa fase, mas isso nos meus 20 anos, ela cursa direito, o que pra mim não é possível que ela não tenha um lado político, né?”.

