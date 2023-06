Na luta contra o câncer, Preta Gil comemora última radioterapia com surpresa especial e revela os próximos passos do tratamento: ‘batalha’

Na luta contra o câncer, a cantora Preta Gil comemorou a última radioterapia com uma surpresa especial e revelou os próximos passos do tratamento.

Por meio de uma postagem no Instagram nesta terça (6), ela fez um agradecimento geral, especialmente aos profissionais de saúde que estão no seu acompanhamento.

Emocionada, Preta comentou que ficará dois meses de descanso agora que finalizou a última radioterapia. Logo depois, passará por uma cirurgia.

Na luta contra o câncer, Preta Gil comemora última radioterapia com surpresa especial e revela os próximos passos do tratamento

“Última radioterapia!!! Venci mais uma batalha!!! Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês!”, comentou.

“Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho! Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre!!!Já deu certo, vamos pra próxima etapa!!! #PretaCura”. Confira vídeo emocionante:

