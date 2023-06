Ludmilla e Brunna Gonçalves incendeiam a web com foto íntima

A cantora Ludmilla postou nos stories de seu Instagram nesta terça-feira uma foto que deixou os fãs sem fôlego, no qual ela aparece nua no colo de Brunna Gonçalves, sua esposa.

Na foto compartilhada nos stories, a cantora aparece abraçada com a esposa, que cobre os seios com uma das mãos, revelando um momento íntimo do casal. Embora estejam nuas, o ângulo da foto e a pose impedem que elas revelem mais do que pretendiam aos seguidores mais afoitos.

Na web, seguidores enlouqueceram e levaram o assunto a ser um dos mais comentados no Twitter, com fãs enaltecendo o amor do casal que está junto desde 2019 e completa 6 anos de relacionamento.

Ludmilla e Bruna Gonçalves (Reprodução/Instagram)

Regra do casal

Bruna revelou aos seguidores que ela e Ludmilla têm uma rotina corrida de trabalho, por isso cultivam um hábito para manter o relacionamento mais forte e é um detalhe tão importante que se não for seguido por uma das duas pode acabar em briga.

A revelação foi feita nos stories, onde a dançarina estava respondendo perguntas dos seguidores, e uma dessas perguntas foi sobre a rotina do casal. “Não temos uma rotina por conta da loucura que é nossa vida, mas temos uma coisa que sempre fazemos, tomar banho juntas, se uma não esperar a outra dá briga”, garantiu a dançarina.

Ludmilla e Bruna Gonçalves se casaram em dezembro de 2019, em uma festa surpresa feito em sua casa, com a presença dos amigos mais íntimos e familiares.

Em maio comemoraram seis anos juntas e trocaram declarações de amor nas redes sociais. Bruna postou uma foto e fez uma declaração apaixonada para Ludmilla. “6 anos. Te amo mais que tudo”, disse na legenda da postagem.