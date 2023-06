Kate Middleton ataca novamente com sua nova cor preferida e fica deslumbrante

Ou Kate Middleton, 41, está realmente animada com o novo filme da Barbie, ou simplesmente escolheu sua cor para o final da primavera europeia. Independentemente disso, a princesa de Gales vestiu rosa em vários compromissos reais recentes, e foi impossível não notar que ela escolheu a cor novamente para um casamento ao qual compareceu na última quinta-feira, 1º de junho.

Para a cerimônia do príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah e da princesa Rajwa Al Hussein da Jordânia, a princesa Kate usou um vestido Elie Saab cor de blush da coleção prêt-à-porter Outono/Inverno 2017 da marca. Tivemos um vislumbre do de como ficou o look em uma postagem na conta conjunta da princesa Kate e do príncipe William, 40, no Instagram.

Conforme observado pela Hello! Magazine, a princesa de Gales fez algumas alterações no design original. Enquanto o vestido original incluía um cinto fino e dourado e trechos transparentes de tecido nas laterais, a princesa removeu o acessório da cintura e acrescentou uma saia de baixo para dar ao vestido uma aparência mais conservadora.

Em seguida, ela adicionou seus próprios acessórios, incluindo uma Charlie Gold Glitter Clutch de Wilbur & Gussie, um par de sandálias Prada recortadas em bege e grandes brincos em forma de lágrima.

Kate Middleton manteve o tema rosa durante todo o casamento, já que ela também usava um vestido rosa brilhante de Jenny Packham para o banquete de estado que celebrou o casamento do casal.

Antes das núpcias, a princesa de Gales fez uma visita ao Foundling Museum em Londres uma semana antes, onde ela usava um terno rosa pastel de Alexander McQueen e, apenas três dias antes disso, ela foi ao Chelsea Flower Show 2023, onde exibiu um vestido de seda rosa choque.

Leia também: