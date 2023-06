Junior Caldeirão afirma que vai tomar esta decisão drástica com a família; “Não tolero ingratidão”

Junior Caldeirão afirma que vai tomar esta decisão drástica com a família Reprodução - Instagram - Junior Caldeirão

Após usar sua conta no Instagram, na última segunda-feira (5), para denunciar ter sido vítima de abuso sexual por um familiar quando tinha 12 anos, situação essa que foi acompanhada por uma discussão verbal com a mãe, o influenciador digital Junior Caldeirão voltou à rede social e comunicou uma decisão que pretende adotar.

Através de seus stories, o influencer afirmou que já entrou em contato com sua advogada e disse que irá tomar a casa que havia dado para a família. “Vou pegar a casa e vou dar para alguém que realmente está precisando”, contou Junior em parte de seu relato.

“Não tolero ingratidão”

Visivelmente abalado com todo o conflito que ocorreu anteriormente — da discussão com a mãe — o influenciador digital destacou: “Não confundam ser bom com ser besta, porque essa é uma coisa que eu não sou e se tem uma coisa que eu não tolero é ingratidão, mentira e falsidade”, desabafou.

Em outro story, Junior seguiu: “Eu posso te amar, você pode ser a melhor pessoa do mundo para mim, mas se você for ingrato comigo, mentir para mim ou ser falso, eu corto você da minha vida assim (seguido por um gesto)”.

Entenda toda a história relatada por Junior Caldeirão

O influenciador digital Junior Caldeirão usou ontem (6) a sua conta no Instagram para fazer uma denúncia: segundo contou nos stories, ele e outras pessoas foram vítimas de abuso sexual por parte de um familiar.

Atenção: o conteúdo a seguir pode conter detalhes específicos de situações de violência sexual, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Durante sua denúncia, Junior contou que o crime teria ocorrido quando ele tinha 12 anos, atos reiterados que ocorreram também…