Geladeira e possível fim: Veja como anda a ‘novela’ envolvendo o Encontro

Depois de um tempo de descanso, a “novela” sobre o futuro do Encontro na TV Globo voltou aos holofotes das redes sociais. Tudo porque começou a circular informações sobre o possível cancelamento do matinal em 2024.

Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, questões envolvendo a parte comercial estariam criando um novo clima de tensão nos bastidores da TV Globo, em São Paulo, onde a atração comandada por Patrícia Poeta é gravada diariamente.

De acordo com o colunista de Sonia Abrão, na RedeTV!, os problemas voltaram a aparecer quando Patrícia e outros membros da equipe do Encontro decidiram questionar o setor comercial da Globo sobre a falta de ações de merchandising no programa, que atualmente foca em notícias do dia e sobre saúde, convidados e atrações musicais.

Em resposta, segundo Alessandro Lo-Bianco, a direção do justificou que Patrícia Poeta precisa ser “mais natural” no comando do Encontro. Além disso, pessoas ligadas ao setor teriam dito que é preferível fechar parcerias com outros produtos da Globo, e que o ideal seria cancelar o programa matinal no próximo ano.

O colunista do programa comandado por Sonia Abrão também teria dito que Patrícia Poeta soube em uma reunião que poderia sair do Encontro, já que a atração corre o risco de deixar a grade de programação da emissora. Com isso, a famosa teria sido informada que um novo projeto poderia ser criado para ela.

“O que minha fonte me garantiu, uma fonte bem confiável, foi que passaram para a Patrícia o seguinte: ‘se o ‘Encontro’ sair do ar, nós vamos pensar em um novo produto para você'”, contou Lo-Bianco, explicando que Poeta ficaria de escanteio até que chegasse uma nova oportunidade”, contou Alessandro sobre a possibilidade de Patrícia Poeta ficar na geladeira.

Vale destacar que os problemas do programa começaram por causa das críticas de internautas que apontam uma falta de sintonia entre a famosa e Manoel Soares, que também está no Encontro.

