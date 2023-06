‘Enquadro internacional’, MC Daniel é parado por policiais em Paris

A viagem de MC Daniel a Paris segue dando o que falar. Segundo o Metrópoles, o funkeiro precisou dar explicações em suas redes sociais após levar um enquadro da polícia francesa.

O namorado da atriz Mel Maia teria sido abordado pelos guardas franceses após ter desrespeitado as leis de trânsito enquanto supostamente pilotava uma moto em alta velocidade. Ele também teria desrespeitado uma sinalização de trânsito com a placa “Pare”.

A princípio, ele aproveitou o momento para “fazer uma brincadeira” com a situação inusitada, e ironizou: “Se os caras me xingam, nem sei. Não entendi nada”.

Depois, o funkeiro desabafou: “Fala para ele que sou trabalhador, Zé Povinho”.

Opiniões divididas

Apesar de tratar a situação de forma bem-humorada, MC Daniel acabou se tornando alvo de críticas devido a sua reação e postura diante da abordagem policial.

Em pouco tempo, seguidores comentaram na publicação: “Está pensando que é bagunça”, disse um ao que outro completou: “Acha que tá no Brasil e pode fazer o que quer? Europa não é Brasil não, querido”.

Diante das críticas, o funkeiro, que segue em turnê pela Europa, voltou as redes sociais para se defender das críticas feitas pelos internautas e afirmou que apesar da situação inesperada, ele segue sua carreira “de forma limpa e sem polêmicas”.

Leia também: Amor não tem preço: MC Daniel revela que gasta pequena fortuna em avião para ver Mel Maia todo mês

“Não desrespeitei eles, e nem eles me desrespeitaram. Se desrespeitaram, não sei. Mas não preciso de nada para viralizar na internet e para me promover. Vim para a Europa com meu show, com a minha música e a minha imagem. Cheguei de forma limpa, meu hype é limpo, não é apelativo. Não aconteceu nada e não devo nada para crime de lugar nenhum, polícia de lugar nenhum. O que eu devo é luta, sangue e suor pelos meus”.

Após o episódio, MC Daniel segue compartilhando com seus seguidores sobre a rotina durante sua turnê pela Europa, mostrando a interação com os fãs e momentos de emoção dos familiares.