Emma Watson revela ser fascinada por ‘Sexo Kink’; entenda o que é

Famosa por interpretar a bruxinha Hermione nos filmes de Harry Potter, Emma Watson surpreendeu os fãs ao revelar um pouco sobre seu lado íntimo à revista Teen Vogue.

Conforme publicado pela Marie Claire, a atriz revelou ser fascinada pela cultura kink, termo ligado à práticas sexuais não convencionais.

Em declaração, ela conta: “Eu sinto que os relacionamentos que não seguem necessariamente os modelos tradicionais exigem mais comunicação e consentimento. Eu também fiquei um pouco fascinada pela cultura kink, porque eles são os melhores comunicadores de todos os tempos. Eles sabem tudo sobre consentimento. Mas todos nós poderíamos usar esses modelos; eles são realmente muito úteis”.

Explicando melhor sua colocação, Emma fala que os casais deveriam ser mais “claros sobre suas necessidades, expectativas e vontades” em relação ao parceiro, e que isso auxiliaria a solucionar problemas de longo prazo em relacionamentos tradicionais.

“É necessário ter toda uma conversa sobre acordos e desempenho de papeis que a maioria das pessoas desconsidera nos relacionamentos tradicionais. A noção de que relacionamentos devem ser fáceis e que os parceiros devem perceber coisas implícitas é uma grande besteira”, revela a atriz.

Mas afinal, o que é o sexo kink?

Em entrevista à Marie Claire, a psicóloga e sexóloga Cristiane Yokoyama explicou em detalhes a que se refere o termo “kink” e como isso se aplica ao sexo.

“A ideia no sexo kink é adotar práticas que usam a criatividade para sair do comum. É a contemplação do que é considerado diferente”, conta.

“O kink não pode ser enquadrado como algo negativo ou algum tipo de transtorno sexual, porque ele não é. Deve ser colocado em um espaço diferente, está associado com uma novidade, e não a um problema”.

Além disso, Cristiane reforça que a prática em questão não deve ser confundida com o fetichismo.

