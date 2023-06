Chocolate com Pimenta: Presente inesperado deixa Danilo e Aninha em crise

Chocolate com Pimenta: Danilo (Murilo Benício) e Ana Francisca (Mariana Ximenes) no começo da novela da Globo (Renato Rocha Miranda/Globo)

Ana Francisca (Mariana Ximenes) terá que lidar com um grande problema nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta. Tudo acontece quando Danilo (Murilo Benício) se deixa dominar pelo ciúmes e acaba gerando uma crise no casal da novela da tarde.

Na cena, a protagonista da história acaba ganhando um quadro pintado por Miguel (Caco Ciocler), que toma a decisão de deixar a cidade de Ventura, já que a mocinha seguirá ao lado de seu verdadeiro amor. No entanto, o presente deixado pelo filho de Ludovico (Ary Fontoura) é visto como uma afronta pelo personagem de Murilo Benício.

Chocolate com Pimenta: Olga consegue trocar quadro feito por Miguel e enfurece Danilo (Divulgação/Globo)

Sabendo que Danilo é cabeça dura e nunca irá ouvir, Aninha pede ajuda para Guilherme (Rodrigo Faro): “Eu sei. Enquanto o Miguel não for embora voando naquele balão, o Danilo seguirá com dor de cotovelo”, avisa o advogado, que é amigo do protagonista de Chocolate com Pimenta.

Ana Francisca concorda com ele, mas diz que Miguel pintou o quadro como um gesto de amizade e avisa que ela precisa aceitar o presente para o amigo não se sentir triste: “O Miguel pintou um retrato meu e me deu de lembrança. Eu quero que você me ajude a convencer o Danilo a aceitar que eu leve esse presente para casa”, pede ela.

Chocolate com Pimenta: Danilo encontra quadro de Miguel e fica revoltado ao ver Ana Francisca sem roupa (Reprodução/Globo)

O personagem de Rodrigo Faro, no entanto, fica sem jeito e mesmo querendo ajudar Aninha pergunta se o quadro é algo muito importante para ela. Na cena, a protagonista da novela da Globo diz que a amizade de Miguel é, já que o filho de Ludovico tem feito muitas coisas por ela e por sua família: “Me ajude, por favor”, implora a jovem.

No entanto, como se sabe, o quadro pintado por Miguel será trocado por Olga (Priscila Fantin), que segue buscando uma maneira de tentar separar o casal protagonista de Chocolate com Pimenta. Dessa forma, ela orienta Peixoto (Ângelo Paes Leme) a trocar o quadro por outro em que a protagonista aparece quase sem roupa.

