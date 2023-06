Chocolate com Pimenta: Briga entre Jezebel e Sebastian decide o futuro da vilã

Ao longo dos capítulos de Chocolate com Pimenta, Jezebel (Elizabeth Savala) criou armadilhas para muitos personagens, inclusive a protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes). Mas, na reta final, a vilã vai perder a cabeça e começar a brigar com os seus aliados.

Em cenas futuras, a megera acaba perdendo a fábrica de chocolates de Ventura, em um novo processo aberto por Guilherme (Rodrigo Faro), e acaba se vendo sem dinheiro e ainda com a possibilidade de ser presa, situação que a faz ficar sem juízo nenhum na frente do juiz, que decide devolver todos os bens de Ludovico (Ary Fontoura) para Aninha.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Jezebel (Elizabeth Savalla) foram inimigas (Rogério Domingues/Globo)

Sebastian (Tarcísio Filho) será o primeiro a sofrer as consequências deste novo momento vivido pela personagem de Elizabeth Savalla, que ao ser desmascarada decide contar que o sobrinho de conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) também ajudou a armar o plano, onde ela falsificou documentos para provar que o seu falecido irmão tinha lhe deixado toda sua fortuna.

Em Chocolate com Pimenta, a mãe adotiva de Bernardo (Kayky Brito) dirá na frente do juiz que foi Sebastian que a colocou nisso e que ela foi enganada pelo vigarista. Mas, o sobrinho do banqueiro nega sua participação na falcatrua contra a protagonista da novela da tarde.

Chocolate com Pimenta: Jezebel briga com Sebastian e vai parar na prisão (Reprodução/Globo)

Com muita raiva, Jezebel não se aguenta e parte para cima do aliado, criando uma grande confusão no tribunal, que acaba com a prisão dos dois vilões da novela escrita por Walcyr Carrasco. Já dentro da prisão, a megera acaba desacatando o delegado interino de Ventura, que assumiu o cargo no lugar de Terêncio (Ernani Moraes), que também está atrás das grades.

Depois de tanta confusão, Ana Francisca, Danilo (Murilo Benício) e Tonico (Guilherme Vieira) retornam à mansão, onde vivem até o final de Chocolate com Pimenta. Quem não fica muito feliz ao saber disso é Epaminondas (Ary França) que fica com medo de perder o emprego, já que é um fiel escudeiro de Jezebel. Mas, para a surpresa dele, a protagonista da novela o desloca para trabalhar na fábrica de chocolates a partir de então.

