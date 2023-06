“Beijo grego bem feitinho vale em qualquer versão”: Ana Maria diverte web com receita e dança de TikTok

Reprodução Ana Maria arrancou risadas dos espectadores do Mais Você ao falar sobre receita de beijo grego, utilizando língua e rabo. (Gshow)

A manhã desta quarta-feira, 7 de junho, no Mais Você rendeu momentos icônicos para os espectadores. Ana Maria Braga recebeu Felipe Andreoli e Juliane Massaoka para o café da manhã, para passarem o Feed da Semana, com os vídeos virais que estão rolando na web.

Foi quando Juliane falou sobre o vídeo e música de ‘Tá Ok’, de Kevin O Chris com o Dennis DJ, que Ana decidiu aprender a dançar a coreografia que viralizou na internet e claro que a apresentadora do matinal viralizou também. Assista:

Atenção: Ana Maria, Ju e Andreoli aprendendo a coreografia de 'Tá Ok' 😂😂😂 #MaisVocê pic.twitter.com/3jyRtPBtv1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 7, 2023

Prepara o beijo grego

Continuando o Feed da Semana, Ana Maria mostrou uma receita que viralizou nas redes sociais e arrancou diversas risadas de quem estava acompanhando o programa matinal.

Ao anunciar a receita receita chamada beijo grego “uma combinação de língua e rabo”, segundo ela, os espectadores não se aguentaram.

A culinária do #MaisVocê hoje 🤣! A @ANAMARIABRAGA vai explicar a origem do nome? pic.twitter.com/pqxjZ8WGfS — Giselle Santos (@feedtheteacher) June 7, 2023

“Eu sou fã de carnes que nao sao de primeira, inclusive rabo, inclusive língua, eu adoro”, comentou a apresentadora. Então, Felipe Andreoli respondeu dizendo que não gosta de língua e Ana soltou: ‘É que você nunca comeu a minha língua, vai ter que experimentar”, brincou.

“O rabo eu já experimentei”, respondeu o apresentador do Globo Esporte. E Ju comentou: “é por isso que você viraliza nas redes, Ana” - bom, mentindo Juliane não está, não é mesmo?

Tô rindo muito com a cara do Felipe Andreoli, "o quê que eu tô fazendo aqui?" 😂

O cara já teve que dançar e agora tá comendo língua de boi. Ele tá pedindo socorro!!!🤣🤣🤣#MaisVoce — Erika A. (@eriiikhaa) June 7, 2023

Ana Maria continuou: “Beijo Grego é muito mais comum do que você imagina. Nos bares do Rio ele é servido em formato de bolinho. Beijo grego bem feitinho vale em qualquer versão”.

“Beijo grego é muito mais comum do que você imagina”



NAMARIA 🗣🗣🗣 kkkkkk #MaisVocê



pic.twitter.com/htXnZ9knxc — Doriana (@doriana) June 7, 2023

“E com esse nome deve vender horrores”, brincou Louro Mané.

Quando finalmente experimentaram a receita, Ana perguntou se Andreoli gostou e a resposta dele foi icônica: “Bom, gostei. Amor, prepara o beijo grego”.

As reações do Twitter foram as melhores. “Rapaz, e Ana Maria que jaja vai ensinar a fazer um beijo grego utilizado língua e rabo”, comentou um espectador.

Confira as principais reações da web:

Que baixaria esse programa da namaria. Amei.#MaisVoce — thmrs (@tmesquita_) June 7, 2023

11:27h da manhã, e Ana Maria ensinando como colocar a língua no rabo hahahaha #MaisVoce pic.twitter.com/aEg0bLDuxL — Carol Sousa (@CarolSousaa03) June 7, 2023

@andreolifelipe é esperto comeu primeiro o rabo ,pra escapar da língua 🤣 #MaisVocê — KrystianeSPM 👁 (@KrystianeSPM) June 7, 2023

"é apetitoso. um beijo grego bem feitinho vale em qualquer ocasião"



namaria eu te amo #MaisVoce — Larissa M. (@larissajmar) June 7, 2023

