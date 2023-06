Atriz de ‘Terra e Paixão’, Valéria Barcellos, fala sobre cura do câncer, esfaqueamento e manda recado a Preta Gil (Reprodução/TV Globo)

Em conversa no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, Valéria Barcellos falou sobre como tem sido o sucesso em sua primeira novela, ‘Terra e Paixão’, produção de Walcyr Carrasco transmitida em horário nobre. Entretanto, a atriz, de 43 anos de idade, relembrou os momentos sombrios pelos quais já passou.

Vítima de transfobia em Porto Alegre, um homem discutiu com a atriz e a esfaqueou nas costas. Em depoimento durante o programa, Valéria disse ter sido um período em que repensou muito em sua vida e se teria valido a pena sair na rua. “Foi uma coisa muito pesada para mim. Fui lá e denunciei”, falou.

Mensagem a Preta Gil e resistência

Além do esfaqueamento, a artista também enfrentou um câncer em 2018. No programa, a atriz ainda mandou um recado para Preta Gil, que tem lidado com a doença desde o início de 2023.

“Eu quero mandar um beijo gigantesco para a Preta Gil, meu amor. Eu sei exatamente a realização que é fazer a última quimioterapia, radioterapia”, disse.

Embora tenha enfrentado o câncer, Valéria revelou que este não foi seu pior cenário.

“De longe, o câncer foi a coisa menos problemática que tive. Eu sempre falo que para a doença tem remédio, mas, para preconceito, não”, pontuou a artista.

Preta Gil comemora última radioterapia

Enquanto enfrenta o câncer, Preta Gil tem compartilhado passo a passo de como tem sido seus cuidados e tratamento. Na última terça-feira (6), a cantora e empresária comemorou sua última radioterapia e abordou os próximos passos.

Em seu perfil no Instagram, a famosa agradeceu o apoio e tratamento que vem recebendo, especialmente por parte dos profissionais da saúde que estão cuidado de seu quadro. A filha de Gilberto Gil revelou que ficará dois meses em repouso agora que finalizou a última radioterapia e depois passará por um cirurgia. Confira a mensagem da artista: