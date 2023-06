Após veto de Gkay, Fernanda Paes Leme reage: ‘Fiquei irritada’

Durante o “Quem Pode, Pod” desta semana, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme fizeram uma descoberta inusitada graças a um comentário do convidado da edição, o DJ Pedro Sampaio! As apresentadoras ficaram sabendo que foram removidas da lista de “melhores amigos” do Instagram de Gkay.

Conforme publicado pelo GShow, as apresentadoras se surpreenderam ao descobrir que a influenciadora Gkay, que está namorando o empresário mineiro Marco Túlio Rodrigues, vem publicando uma série de cliques românticos com o amado para sua lista de “Melhores Amigos”.

Assim que soube da novidade, contada por Pedro Sampaio, elas reagiram imediatamente não só ao relacionamento da influenciadora, mas também ao fato de não estarem entre os eleitos como “melhores amigos” de Gkay.

“Quem é o namorado dela?”, perguntou Fernanda ao que Pedro Sampaio respondeu: “Sei lá. Ela coloca direto nos melhores amigos”, o que levantou a dúvida na mesma hora. “Ih, gente! Talvez eu não esteja nos melhores amigos dela”.

“Acabou a amizade”

Seguindo surpresa com a revelação do DJ, Giovanna afirmou que provavelmente elas foram removidas do grupo de melhores amigos da influenciadora. Algo que Fernanda discordou abertamente.

“Você tudo bem, mas eu era amiga dela! Configurava uma amizade. Vou falar agora para ela”!

“Gente, acabou a amizade. Talvez não era pra ser... Eu fiquei muito irritada com a Gkay, fiquei ofendida de não estar nos melhores amigos e não sei se vou me recuperar até o final desse pod”, afirmou Fernanda entre risos.

A amizade entre Fê Paes Leme e Gkay começou nos bastidores da série “Nada suspeitos”, da Netflix. Com os laços de amizade entre as duas, Fernanda foi presença garantida na Farofa da Gkay, uma grande festa promovida pela influenciadora, em dezembro de 2022.

