Após notícia polêmica de Léo Dias, MC Daniel manda indireta ao colunista: ‘Nariz sujo’

Rumores sobre o término do relacionamento entre MC Daniel e a atriz Mel Maia foram publicados nesta quarta-feira, 7 de junho, pelo colunista Léo Dias. No entanto, após a divulgação das informações, que envolvem uma possível traição, o funkeiro não perdeu tempo e criticou a postura do jornalista diante da situação.

Por meio de suas redes sociais, o cantor ironizou a notícia publicada por Léo Dias e pediu aos seguidores que tomem “cuidado com as mentiras da internet”. Em seguida, ele acrescenta: “Se cuidasse da própria vida, o nariz não vivia sujo”, enviando uma indireta ao jornalista.

Ao mesmo tempo, MC Daniel e amigos que estão com ele durante a turnê pela Europa fizeram diversos sinais que levam a entender que o colunista utiliza substâncias ilícitas. Ao mesmo tempo, eles gritam: “Cuidado com as mentiras da internet ein! Oh o hype! Cuidado com o cara torta ein”.

Ânimos inflamados

Além de Léo Dias, outro que recebeu uma resposta torta do funkeiro foi Nego do Borel, que prontamente reagiu a publicação de Léo Dias comentando sobre o suposto término de Mel Maia e MC Daniel. No post em questão, conforme informado pela Marie Claire, o colunista deu a entender que Daniel já estaria curtindo foto de outras mulheres, como a suposta ex-amante do jogador de futebol Casemiro.

Diante da publicação, Nego do Borel respondeu: “Que isso, Léo! Tá mais rápido que um foguete” e em pouco tempo recebeu uma mensagem de MC Daniel em resposta: “Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem sua cara”.

Em seguida, ele respondeu direcionando sua crítica ao colunista: “2018 mano, como você pode ser sujo assim, eu fico impressionado com o tamanho da sua maldade no coração”.

Colocando um ponto final no assunto, ele declarou: “Última vez que falo do assunto. Não aceito que fiquem falando mentira de mim. O pessoal posta várias coisas e eu nem ligo, mas já é a quinta vez que ele faz isso. Eu não vou abaixar a cabeça pra ele. Por que ele não fala de quando eu trabalhava como auxiliar de limpeza?”.

“O mano já fez maldade pra todo mundo, acaba com a vida de geral, várias família. Soltando notícia falsa pra ganhar hype e dinheiro com publicidade. Não vou admitir isso, toda vez plantando maldade contra a minha vida, contra a carreira. Me prejudicando, fazendo as pessoas pensarem coisas erradas sobre mim”.

“Por que ele não fala que estou em turnê na Europa? Só show lotado. Meus projetos sociais na favela, eu exaltando Deus, família, trabalho, postura com criança. Ele não tem credibilidade, expõe todo mundo, faz maldade.