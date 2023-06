‘A gente tenta não rir’: Patrícia Poeta não se segurou ao falar de briga

Patrícia Poeta virou um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira (07) ao comentar sobre a briga de rua, que envolveu alguns personagens de séries e desenhos animados.

“A gente tenta não rir, mas é difícil quando você vê super-heróis brigando. Até a Wandinha entrou nessa”, disse a apresentadora da Globo, enquanto um vídeo mostrava a confusão.

Manoel Soares também comentou, ao vivo, que não conseguiu segurar a risada ao saber da briga, que envolveu grupos distintos: “Quando eu li, eu até tentei segurar o riso, mas não consegui, confesso Patrícia”, disse o apresentador da Globo e do GNT.

Briga de Super-Heróis (Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário Bros se tretas)! KKKKKKKK! #Encontro. — Denis Ribeiro Lima (@Denishits) June 7, 2023

A situação acabou dominando as redes sociais logo no começo do matinal da TV Globo: “O programa Encontro começou hoje falando de uma briga entre os integrantes da carreta furacão. Pra quê? Onde isso é interessante pra dona de casa? O que isso contribui na rotina de alguém? Que pobre”, escreveu um telespectador.

Uma outra fã acabou entrando na onda e também disse que não segurou a risada: “Ri muito agora. O Homem-Aranha saiu com o nariz quebrado”, escreveu ela na rede social. Na mesma sintonia, alguns anônimos afirmaram que riram junto com Patrícia Poeta e Manoel Soares: “O Super Mario botou para quebrar”.

LEIA TAMBÉM: Geladeira e possível fim: Veja como anda a ‘novela’ envolvendo o Encontro

Treta entre super-heróis faz Encontro virar meme na web (Reprodução/Globo)

Há quem também aproveitou o momento para avisar que um novo meme estaria sendo preparado: “A Patrícia Poeta tendo que explicar que um novo meme é engraçado e os heróis brigando na carreta furacão”. Na mesma rede social, um outro anônimo comentou que achou o máximo a notícia dos personagens brigando na rua e aproveitou para usar emojis para descontrair.

Outra fã do programa da TV Globo, no entanto, criticou o fato de Patrícia Poeta rir durante a notícia e falar que um dos personagens ficou com o nariz quebrado: “O Encontro era para ser entretenimento, mas acabou de começar com as cenas de uma pancadaria. Que programa horrível, tóxico, baixo astral”.

A Patricia rindo da briga de super heróis. Te entendo, tbm não segurava a risada

Ela e o Emanuel: que absurdo né gente 😂😂😂😂😂😂😂#Encontro — Nordeste com escoliose (@NagilaFeitosa93) June 7, 2023

LEIA TAMBÉM: Na luta contra o câncer, Preta Gil comemora última radioterapia com surpresa especial e revela os próximos passos do tratamento: ‘batalha’